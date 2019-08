Barsinghausen

Das aufwendige Umbauprogramm für alle Wohn- und Durchgangsstraßen in der Barsinghäuser Nordstadt zwischen Rehrbrinkstraße und Gänsefußweg startet mit Verspätung. Die Stadtverwaltung hat jetzt erst die Pläne von dem beauftragten Büro übermittelt bekommen. Diese müssten nun geprüft und abgestimmt werden, sagt Tiefbau-Fachdienstleiter Michael Dettmann.

Eigentlich sollten bereits in diesem Sommer die Baumaschinen im Siedlungsgebiet nördlich der Bahn anrollen. Weil die Planer später als vorgesehen geliefert haben, hat die Stadtverwaltung ihren Zeitplan nun aber revidieren müssen. Angestrebt werde nun die Ausschreibung der Arbeiten für Ende September, sagt Dettmann. Nach der Auftragsvergabe dürfte es dann Spätherbst werden, bis die Baustelle tatsächlich eingerichtet werden kann. Es werde dann wohl von der Wetterlage abhängen, ob in diesem Jahr überhaupt noch gearbeitet werden könne, sagt der Fachdienstleiter.

Programm dauert etwa sechs Jahre

Die Umgestaltung der zumeist maroden Siedlungsstraßen ist eines der ehrgeizigsten Projekte im städtebaulichen Sanierungsgebiet Soziale Stadt. In einem Zeitraum von etwa sechs Jahren sollen dort sämtliche Straßen barrierefrei ausgebaut und ansprechender gestaltet werden. Barrierefrei heißt, dass die herkömmlichen Bordsteine verschwinden. Gehwege und Fahrbahnen werden nahezu niveaugleich ausgebaut, die Höhendifferenzen zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen sollen wenige Zentimeter nicht überschreiten.

In der Eichendorffstraße sollen im Zuge des Umbaus die Bordsteine verschwinden. Der gesamte Straßenraum wird höhengleich ausgebaut. Quelle: Andreas Kannegießer

Das gesamte Programm wird voraussichtlich mindestens 4,5 Millionen Euro kosten, die etappenweise verbaut werden sollen. Für die Stadt Barsinghausen ist das Vorhaben dennoch eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, eine größere Anzahl maroder Straßen sanieren zu lassen: Die Kommune selbst muss nur ein Drittel der Kosten aufbringen. Der Bund und das Land Niedersachsen übernehmen als Zuschuss im Rahmen des Sanierungsprogramms den Rest. Einzige Einschränkung bei den Zuschüssen: Der Preis der Neugestaltung darf 200 Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten. Mehrkosten müsste die Stadt alleine tragen. „Der Grenzwert dürfte aber auskömmlich sein“, sagt Dettmann.

Bordsteine verschwinden weitgehend

Im ersten Abschnitt sollen vier Straßen umgebaut werden: die Wilhelm-Raabe-Straße, die Eichendorffstraße, der Heinrich-Heine-Platz und der Fritz-Reuter-Platz. Die Stadtverwaltung hat bei der Vorplanung auch die Anwohner einbezogen, die Wünsche zur Gestaltung ihrer Straßen äußern durften. In der Wilhelm-Raabe-Straße wird die bisher sechs Meter breite Fahrbahn deutlich schmaler. Die künftige sogenannte Mischfläche für Fahrzeuge wird nur noch fünf Meter breit sein, die optisch abgegrenzten Bereiche für Fußgänger wachsen auf jeweils 2,50 Meter Breite an. In der Wilhelm-Raabe-Straße sollen Mischfläche und Fußgängerbereiche – dem Votum der Anlieger folgend – in Asphaltbauweise ausgeführt werden. In anderen Straßen, etwa der Eichendorffstraße, haben die Planer Asphalt und Pflaster nebeneinander kombiniert.

Überall werden die Wohnstraßen rechtlich zu verkehrsberuhigten Bereichen. Das bedeutet, dass Autofahrer nur Schrittgeschwindigkeit fahren und ihre Autos nur in gekennzeichneten Bereichen abstellen dürfen. Fußgänger dürfen sich überall im Straßenraum nach Belieben bewegen.

Schlaglöcher allerorten: Die Wohnstraßen im Sanierungsgebiet Soziale Stadt müssen dringend neu gestaltet werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Eine Million für ersten Abschnitt

Die Stadtverwaltung plant, die Bauarbeiten für den ersten Abschnitt zeitgleich in zwei Losen auszuschreiben. Theoretisch könnten dann zwei verschiedene Tiefbauunternehmen in den vier Straßen zum Zuge kommen, wie Dettmann erläutert. Der Fachdienst Tiefbau kalkuliert zurzeit mit Baukosten von rund einer Million Euro. „Mal sehen, ob wir dann vom Stuhl fallen, wenn wir die Angebote öffnen“, sagt der Fachdienstleiter.

Von Andreas Kannegießer