Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen muss bei der Umsetzung ihres Kita-Nothilfeplanes erneut erhebliche zeitliche Rückschläge hinnehmen. Beim Bau der drei neuen Betreuungseinrichtungen an der Wilhelm-Heß-Straße, an der Deisterstraße und am Nachtigallweg gibt es jeweils Probleme mit noch nicht vollständig vorliegenden Planungsunterlagen und mit Produktionsverzögerungen der Bauelemente.

Eigentlich hatte die Stadtverwaltung fest mit einer Fertigstellung der beiden Kindergärten an der Wilhelm-Heß-Straße und der Deisterstraße für den 27. November und für den Kindergarten am Nachtigallweg am 15. Januar gerechnet. Daraus wird nun nichts. In ihrer jüngsten Stellungnahme verzichtet die Stadtverwaltung auf jeglichen in der Vergangenheit immer wieder verbreiteten Optimismus: „Ein Fertigstellungstermin kann aktuell leider nicht benannt werden“, heißt es in einer Mitteilung des Gebäudewirtschaftsamtes.

Anzeige

Hunderte Familien warten auf Betreuungsplätze

Halbwegs im Zeitplan ist derzeit einzig das größte der vier Neubauprojekte: die kombinierte viergruppige Kita und Kinderkrippe im Bereich Fasanenweg/Die Heide im Ortsteil Kirchdorf. Dort haben die Bauarbeiten begonnen, die Stadtverwaltung geht derzeit von einer Fertigstellung des Gebäudes am 15. Dezember aus.

Weitere HAZ+ Artikel

In Barsinghausen warten zurzeit rund 240 Familien auf einen Betreuungsplatz in einem Kindergarten oder einer Krippe. Die Stadtverwaltung hatte deshalb im vergangenen Jahr den sogenannten Nothilfeplan erarbeitet, der vorsieht, dass kurzfristig rund 280 neue Betreuungsplätze in acht Einrichtungen im Stadtgebiet geschaffen werden sollen. Für die vier ganz neuen Einrichtungen hat sich die Stadt letztlich für eine Bauweise aus vorgefertigten Holztafelelementen entschieden. In dem Zweigruppenkindergarten auf dem Grundstück der Bert-Brecht-Schule sollen 50 Kinder betreut werden, ebenfalls 50 Jungen und Mädchen sollen in die neue Einrichtung auf dem ehemaligen Grundstück des Schwimmclubs am Nachtigallweg einziehen. Auf dem sogenannten Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße entsteht eine Krippe für 30 Kleinkinder.

Hoffnung ist zerplatzt

Nach mehreren Verzögerungen im Zeitplan hatten die Stadtverwaltung und das betreuende Architekturbüro Kontext aus Hannover Ende Juni bei der Unterzeichnung der Generalunternehmerverträge mit zwei Bauunternehmen noch Optimismus verbreitet, dass weit vor dem Jahresende zumindest drei der vier Einrichtungen bezogen sein könnten.

Verzögerungen gibt es bei jenen drei Projekten, die alle von einem Hamelner Bauunternehmen erstellt werden sollen, das auf Holz-Skelettbauweise spezialisiert ist. Nach Mitteilung des Gebäudewirtschaftsamtes herrscht auf der Krippen-Baustelle an der Wilhelm-Heß-Straße derzeit ein Baustopp, weil die Prüfstatik noch nicht vorliege. Das Bauunternehmen suche nach einem Produktionsfenster für die Elemente, gebe aber an, dass dies „drei bis vier Monate Vorlauf“ brauchen werde.

Baustopp an der Wilhelm-Heß-Straße: Wann die geplante Kinderkrippe auf dem sogenannten Feuerwehrplatz fertig wird, ist derzeit ungewiss. Quelle: Andreas Kannegießer

Stadtverwaltung will Eltern besser informieren

Für den Kindergarten an der Deisterstraße liege die Werkplanung und die Statik noch nicht vor. „Ein Produktionsbeginn kann leider nicht benannt werden“, heißt es. Auch die Avacon muss nach Angaben der Verwaltung zunächst noch Versorgungsleitungen im Baufeld umlegen. Am Nachtigallweg werden die Planungen erschwert, weil neben einem neuen Gebäude auch das alte Vereinsheim des Schwimmclubs in den Komplex integriert werden soll. Die Statik liegt noch nicht vor, zudem sind aus Sicht der Verwaltung noch „einige Schnittstellen“ zu klären. Wann die Gründungsarbeiten beginnen könnten „ist unklar“.

Die Stadtverwaltung will mit der unangenehmen Situation offen umgehen. „Wir wären sehr gerne schon weiter“, sagt Erster Stadtrat Thomas Wolf. Er kündigt an, dass die Stadt „engmaschiger kommunizieren“ wolle, „damit wir die Eltern besser mitnehmen können im Prozess“. Ziel sei es, „Informationen schnell an die Eltern heranzubringen“.

Baustart nicht absehbar: Auf dem geräumten Areal für den Kindergarten an der Deisterstraße begutachten Erster Stadtrat Thomas Wolf (von links), Amtsleiter Claudius Reich, Architekt Jochen Florian und Bora Kansu vom Gebäudewirtschaftsamt die Pläne für die neue Betreuungseinrichtung. Quelle: Andreas Kannegießer

Die meisten Betreuungskräfte sind schon da

Nicht nur die Familien ohne Betreuungsplatz erwarten sehnsüchtig die Fertigstellung der neuen Einrichtungen, sondern längst auch das Betreuungspersonal. 46 Erzieherinnen und Sozialassistentinnen – darunter ein Mann – seien bereits eingestellt, berichtet Wolf. Insgesamt 60 Betreuungskräfte würden benötigt, für die kommende Woche seien weitere Bewerbungsgespräche verabredet.

Die bereits vorhandenen Kräfte würden zurzeit in den übrigen Betreuungseinrichtungen der Stadt eingesetzt, berichtet der Leiter des Kinderbetreuungsamtes, Claudius Reich. Das helfe einerseits gerade in Corona-Zeiten dabei, die vielen Vorgaben umzusetzen und den Regelbetrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Andererseits drohe die Motivation der neuen Bediensteten in der ungewissen Situation zu leiden. „Wir klären auf und versuchen, sie nach Kräften einzubinden“, sagt Reich. In Teamsitzungen habe das für die verschiedenen Kitas vorgesehene Personal bereits Gelegenheit, individuelle Konzepte vorzubereiten.

Vorfreude auf Einrichtung an der Heide

Anlass zur Zufriedenheit bietet aus Sicht der Verantwortlichen in der Stadtverwaltung derzeit immerhin der Vorbereitungsstand der Viergruppen-Einrichtung an der Heide. In dieser Woche haben die Arbeiten an den Streifenfundamenten und der Bodenplatte begonnen. Die Holztafelelemente sollen dann ab der zweiten Oktoberwoche aufgestellt werden. „Das wird eine sehr schöne Einrichtung“, sagt Reich und verweist auf die Mensa und den großzügigen Bewegungsraum. „Ich freue mich drauf.“

Von Andreas Kannegießer