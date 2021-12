Barsinghausen

Die Auswahl ist zwar groß, aber die Anzahl der Anbieter ist überschaubar. Im Stadtgebiet von Barsinghausen werden Weihnachtsbäume in diesem Jahr fast ausschließlich nur noch in den großen Baumärkten oder in den Filialen der bekannten Discounterketten verkauft. Denn: Eine frühere Baumplantage in Hohenbostel hat den Betrieb vor zwei Jahren eingestellt. Auf dem Gelände von Deistertanne in Bantorf sind die Bäume zum Selberschlagen bereits ausverkauft. „Bei der Stadt hat sich in diesem Jahr auch kein einziger Stand für den reinen Baumverkauf angemeldet“, heißt es außerdem auf Nachfrage seitens des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung Barsinghausen zur Anzahl der erteilten Genehmigungen. Das sei in den Vorjahren durchaus anders gewesen.

Baumärkte und Discounter: „Solange der Vorrat reicht“

Während die Festtage nun langsam immer näher rücken, bleibt Kunden damit aber immer noch die Möglichkeit, ihren Weihnachtsbaum bei den beiden großen Baumärkten in Barsinghausen zu kaufen: Unter anderem bietet der OBI-Markt an der Steinklippenstraße im Barsinghäuser Gewerbegebiet jede Menge Nordmanntannen und künstliche Weihnachtsbäume in unterschiedlichen Größen an. Auch beim nahe gelegenen BBM-Baumarkt an der Marie-Curie-Straße gibt es noch „Weihnachtsbäume zwischen 1,25 bis 2,50 Meter , solange der Vorrat reicht“, wie ein Mitarbeiter auf Nachfrage mitteilt.

Auf den Verkauf der beliebten Nordmanntannen – bis hin zu einer Größe von 2,75 Meter – beschränkt sich der Rewe-Markt im Barsinghäuser Gewerbegebiet an der Straße Reihekamp. Der Discounter Kaufland an der Ladestraße verkauft dagegen neben Nordmanntannen „auch Blau- und Rotfichten in verschiedenen Größen“, berichtet eine Mitarbeiterin.

„Der Kunde will beste Qualität, aber zu günstigen Preisen“

Fast vergeblich sucht man dagegen in diesem Jahr in Barsinghausen im Gebiet der Kernstadt reine Weihnachtsbaumstände am Straßenrand oder auf öffentlichen Flächen. Lediglich auf dem Grundstück Kaltenbornstraße/Ecke Heckenweg steht augenscheinlich wieder eine kleine Auswahl ein Weihnachtsbäumen zum Verkauf. Aber auch bei landwirtschaftlichen Betrieben, Gärtnereien oder Blumenfachfachgeschäften winken viele der befragten Inhaber und Mitarbeiter ab. Stellvertretend für diese Geschäftsleute nennt Elisabeth Remig-Rosahl vom Blumenfachwerk Rosahl einen möglichen Grund für den Verzicht auf Weihnachtsbäume im Sortiment: „Der Kunde will beste Qualität, aber zu günstigen Preisen“, sagt Remig-Rosahl. Das könne der Fachhandel im Gegensatz zu größeren Ketten nicht leisten. „Wir können beste Qualität anbieten, aber allein schon wegen der geringeren Stückzahl nicht so günstig wie größere Unternehmen“, sagt sie.

Von Ingo Rodriguez