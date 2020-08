Barsinghausen

Die Leitung des Baubereichs in der Barsinghäuser Stadtverwaltung ist für qualifizierte Fachleute offenbar nur begrenzt attraktiv. Die vor wenigen Tagen beendete Ausschreibung für die Stelle eines Stadtbaurates hat ein ernüchterndes Ergebnis gebracht: Lediglich vier Bewerbungen sind bei dem Beratungsunternehmen NSI Consult eingegangen, das das Stellenbesetzungsverfahren im Auftrag der Stadt Barsinghausen begleitet.

„Ich hätte mit mehr Bewerbungen gerechnet“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann. Nach einer ersten Prüfung der Bewerbungsunterlagen erfüllen sogar nur drei der Bewerbungen die formalen Anforderungen, die die Stadtverwaltung in ihrer Ausschreibung genannt hatte. Diese drei Bewerber – darunter eine Frau – seien „nach der Papierform“ für die Stelle geeignet, sagt Lahmann. Das Bewerbertrio soll nun für September zu einem sogenannten Assessment-Center eingeladen werden. Dabei müssen die Kandidaten unter den Augen der NSI-Experten sowie Vertretern der Stadt Aufgaben bewältigen, die unter anderem Aufschluss geben sollen über ihr Wissen, ihre Problemlösungskompetenz und ihr Führungsverhalten.

Nummer drei in der Hierarchie

Dass am Ende eine der drei Bewerber den angestrebten Job auch tatsächlich erhält, ist noch keineswegs ausgemacht. Lahmann bestätigt, dass das Auswahlverfahren durchaus ergebnislos beendet werden könnte, falls keine der drei Personen im Assessment-Center überzeugen sollte. In diesem Fall müsste die Stelle ein weiteres Mal ausgeschrieben werden.

Die Position des Stadtbaurates ist formal die Nummer drei in der Barsinghäuser Verwaltungshierarchie. Die Aufgabe umfasst die Leitung des gesamten Baubereichs mit vier Fachämtern und insgesamt rund 120 Bediensteten. Dazu gehören die Bereiche Stadtplanung, Tiefbau und Bauverwaltung sowie der städtische Gebäudewirtschaftsbetrieb. Der künftige Stadtbaurat ist Nachfolger von Bau-Verwaltungsvorstand Alexander Wollny, der Anfang Mai eine neue Aufgabe in seiner Heimatstadt Wunstorf übernommen hatte. Wollny hatte nur rund 15 Monate in Barsinghausen gearbeitet.

Position ist aufgewertet

Vor der Ausschreibung der Stelle in Barsinghausen ist die Position aufgewertet worden: Der oder die Amtsinhaberin wird künftig nach der Besoldungsgruppe B 2 statt nach A 16 bezahlt, das entspricht einem Monatsgehalt von rund 7850 Euro. Erstmals will die Stadt Barsinghausen die Position zudem mit einem Wahlbeamten auf Zeit (acht Jahre) besetzen. Für Wahlbeamte gelten besonders attraktive Versorgungsbedingungen für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

Der künftige Stadtbaurat hat viele Großprojekte in Barsinghausen voranzubringen, darunter die geplante Stadtentwicklung im Bereich City-Center und Volkers Hof. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Aus Sicht von Politik und Verwaltungsspitze ist eine schnelle Besetzung der vakanten Position überaus wünschenswert, weil im Baubereich in den nächsten Jahren viele Großprojekte zu stemmen sind. Dazu gehören vor allem der Neubau der Wilhelm-Stedler-Grundschule und die Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals, aber auch die Innenstadtentwicklung im Bereich Volkers Hof und die Ausweisung dringend benötigter Baugebiete.

Von Andreas Kannegießer