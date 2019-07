Barsinghausen

Endlich Ferien! In allen Barsinghäuser Schulen ist am Mittwoch mit der Zeugnisausgabe die sechswöchige Sommerpause eingeläutet worden. Eine ganz besondere Aktion für den letzten Schultag hatte sich die Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) ausgedacht: Auf dem Schulhof des Schulzentrums Am Spalterhals feierten die Oberschüler und das Kollegium zusammen eine bunte School’s-out-Party mit viel Musik und Tanz.

Lehrerinnen haben Flashmob vorbereitet

Die beiden Lehrerinnen Gesa Kresin und Regina Roushanian hatten die muntere Veranstaltung vorbereitet und mit ihren Schützlingen auch einen Tanz in Form eines Flashmobs einstudiert. Viele Schüler und auch Lehrkräfte waren dem Aufruf der Organisatorinnen gefolgt und trugen bunte Hawaiihemden, Strohhüte und andere sommerliche Bekleidungsaccessoires. Es gab Eis, Wassermelonen und kühle Getränke. „Nur die Temperaturen stimmen heute nicht so ganz“, bemängelte Schulleiter Markus Vehrenkamp angesichts der erfrischenden 16 Grad Lufttemperatur am frühen Vormittag.

„Das war nicht das letzte Mal, dass wir das machen“

„Für das Gemeinschaftsgefühl ist so eine Veranstaltung ganz wichtig“, lobte LTS-Fachbereichsleiterin Petra Wissel die Party. In den Vorjahren hatte die Oberschule die Ferien stets mit einem Frühstück eingeläutet. Nun waren die Jungen und Mädchen noch einmal gefordert, so richtig aktiv zu werden – und hatten viel Spaß dabei. Auch das Fazit der Organisatorinnen fiel uneingeschränkt positiv aus: „Das war nicht das letzte Mal, dass wir das machen“, sagten Kresin und Roushanian.

Von Andreas Kannegießer