Barsinghausen

In einem anderen Rahmen als ursprünglich geplant hat die Barsinghäuser Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) ihre Zehntklässler verabschiedet. Statt des üblichen Festaktes in der Aula gab es diesmal drei einzelne Abschlusszeremonien für jede der drei Abgangsklassen, teilweise sogar unter freiem Himmel. Trotzdem die Einhaltung der Abstandsregeln beim Veranstaltungsablauf oberste Priorität genoss, waren sich am Ende Schüler, Eltern und die beteiligten Lehrkräfte einig: Es war dennoch eine stimmungsvolle und gelungene Verabschiedungszeremonie.

Wegen der Corona-Pandemie musste der eigentlich geplante große Schulball des zehnten Jahrgangs mit allen Eltern und dem Lehrerkollegium im Tanz- und Gesellschaftshaus Wöbbekind ausfallen. Nach Mitteilung der Schule soll der Ball nachgeholt werden, sobald das angesichts der Situation wieder möglich sein wird. „Sicher ist die Wiedersehensfreude dann unter der Schülerschaft entsprechend groß“, sagt LTS-Fachbereichsleiterin Gesa Fricke.

Oscar-Verleihung auf dem Pausenhof

Der Rahmen war festlich bei den Abschlusszeremonien für die drei Klassen. Die Veranstaltungen standen unter dem Motto Oscar-Verleihung. Eine passende Dekoration mit Sternen und einem roten Teppich zierte den Schulhof, und beim Gang zur Zeugnisübergabe durften sich die Jugendlichen fühlen, als würden sie jeden Augenblick den wichtigsten Filmpreis der Welt in ihren Händen halten. Auch an die passende musikalische Untermalung war gedacht, und alle Teilnehmer der Zeremonien hatten darauf geachtet, sich dem festlichen Anlass entsprechend zu kleiden.

Auf dem roten Teppich schreiten die Zehntklässler der Lisa-Tetzner-Schule bei ihrer Verabschiedung zur Zeugnisübergabe. Quelle: Privat

Schulleiter Markus Vehrenkamp und die Klassenlehrkräfte lobten die Schüler in ihren Reden dafür, dass sie trotz der schwierigen Rahmenbedingungen während der Corona-Krise fleißig und erfolgreich für ihre Abschlüsse gearbeitet hätten. „Ihr könnt stolz sein - stolz wie Oskar, und heute eure Abschlusszeugnisse entgegennehmen“, hieß es in einer der Ansprachen.

Auch Vertreter der Schüler kamen zu Wort. Sie blickten in humorvoller Weise auf ihre Schulzeit zurück – und nahmen dabei auch etliche immer wieder gehörte Lehrersprüche aufs Korn, sodass so manche Mitglieder des Kollegiums es nicht schwer hatten, sich wiederzuerkennen. „Gott sei Dank können wir heute doch noch als Klasse zusammen und mit unseren Eltern diesen entscheidenden Augenblick in unserem Leben teilen“, hieß es in der Rede der Schülersprecher.

62 Schüler erhalten ihre Zeugnisse

Insgesamt hat die Lisa-Tetzner-Schule 62 Jungen und Mädchen ihre Zeugnisse überreicht. 27 Schüler haben den erweiterten Sekundarabschluss I erreicht und können damit auf eine gymnasiale Oberstufe wechseln. 15 Jugendliche haben den Sekundarabschluss I erreicht, 17 einen Hauptschulabschluss, und drei erhielten Abgangszeugnisse. Sechs Zehntklässler haben auf ihren Zeugnissen als Durchschnittsnote eine Eins vor dem Komma stehen. Nach Mitteilung der Schule haben von den 62 verabschiedeten Schüler 18 einen Ausbildungsplatz gefunden. Alle anderen wollen eine weiterführende Schule besuchen.

Von Andreas Kannegießer