Barsinghausen/Großgoltern

Die Ökostation Deistervorland bietet Hausbesitzern Beratung und auch praktische Hilfestellung an mit dem Ziel, den Energieverbrauch von Gebäuden zu minimieren. Das Team der Ökostation um Frank Roth kann dabei eine eigene Wärmebildkamera einsetzen, mit deren Hilfe Schwachstellen bei der Gebäudeisolierung aufgespürt werden können. Außerdem verfügt die Ökostation nun auch über einen Hubsteiger, um von dessen Arbeitsplattform aus Hausdächer inspizieren zu können.

Ziel: Kohlendioxidausstoß drosseln

Nach Roths Worten muss es darum gehen, den Kohlendioxidausstoß zu drosseln, um das allgemeine Ziel der Verringerung der Erderwärmung zu erreichen. Ein wichtiger Ansatzpunkt dabei ist demnach der Bereich Wohnen und Gebäudeoptimierung. „Raumwärme und Warmwasserbereitung verursachen etwa 80 Prozent des Energieverbrauchs eines Gebäudes“, betont der Chef der Ökostation.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität eines Gebäudes empfiehlt Roth, zunächst eine Bestandsaufnahme zu machen und die Heizungstechnik, aber auch die Qualität der Dämmung von Wänden, Dach und Fenstern zu beurteilen. Dabei kann die Überprüfung mit einer Wärmebildkamera wertvolle Erkenntnisse liefern.

Appell: Maßnahmen planen

Im zweiten Schritt sollte dann ein langfristiger Plan erstellt werden, mit welchen Maßnahmen der Energieverbrauch gesenkt werden kann, wie die Experten der Ökostation empfehlen. Einen solchen Plan haben Roth und sein Team beispielhaft auch für das Wohngebäude auf dem Areal der Ökostation am Müllerweg in Großgoltern erstellt. Der Plan sieht vor, dass in den nächsten drei Jahren der vorhandene Gasbrennwertkessel zur Wärmeproduktion durch einen Pelletkessel oder Wärmepumpen ersetzt wird. Eine Fotovoltaikanlage mit Energiespeicher und eine Solarthermieanlage sollen die Sonnenenergie noch besser einfangen. Zudem ist geplant, in dem Gebäude die Gasanschlüsse zu entfernen und vier Dachgeschossfenster zu ersetzen.

Wer sein Gebäude mit der Wärmebildkamera der Ökostation überprüfen lassen möchte, kann sich ab Sonnabend, 23. Januar, per E-Mail unter der Adresse oekostation@deister-vorland.de melden.

