Wer während der Corona-Pandemie auf dem Wochenmarkt in Barsinghausen gegen die Vorschriften und Regeln verstößt, muss sich ab sofort auf saftige Strafen einstellen. „Auch hier müssen die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden“, betont die Deutsche Marktgilde. Bei Verstößen gegen die neu eingeführten Corona-Regeln hatte die Stadt Barsinghausen bisher nur verwarnt. Nun aber erhalten alle, die ohne Maske auf dem Markt erwischt werden, eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit und müssen ein Bußgeld von 20 Euro bezahlen. Wer sich nicht an den Mindestabstand hält, dem droht sogar ein Bußgeld zwischen 150 und 400 Euro, Händler müssen 1000 Euro bezahlen.

Abstand halten und Maske auf: „Auch auf dem Wochenmarkt müssen die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden“, unterstreicht die Deutsche Marktgilde. Quelle: Jennifer Krebs

Wegen des Feiertags am Donnerstag wird der Wochenmarkt diese Woche auf Mittwoch vorgezogen. Die Wochenmarktbilanz war bei den Mitarbeitern des Ordnungsamtes zuletzt ernüchternd ausgefallen: Fast jeder zweite Marktkunde, der keine Maske trug, musste am vergangenen Donnerstag angesprochen und auf die neue Verordnung hingewiesen werden.

Bürgermeister Marc Lahmann kritisiert zugleich das Verhalten einiger Passanten. „Leider haben sich einige Passanten unseren Kollegen und auch dem Marktmeister Hans Kilp gegenüber uneinsichtig gezeigt und bisweilen auch stark im Ton vergriffen. Für ein solches Gebaren haben wir kein Verständnis“, stellt der Verwaltungschef klar.

Maskenpflicht gilt im gesamten Marktbereich

Barsinghausens Kommissariatsleiter Ludger Westermann weist noch einmal ausdrücklich darauf hin: „Die Maskenpflicht gilt auch für diejenigen, die selbst zwar nicht an den Ständen kaufen wollen, sondern nur auf der Marktstraße unterwegs sind.“ Der Bereich der Maskenpflicht gelte auf dem gesamten Gebiet des Wochenmarktes – und das reiche vom Thie bis zum westlichen Ende der Fußgängerzone bei C&A. Ausgenommen sei nur der Bereich hinter den Wagen und Ständen, so Polizeichef Westermann.

Ab hier beginnt der Marktbereich: Weil Passanten bisher schlecht wahrnahmen, wo der Marktbereich anfängt und aufhört, werden ab sofort Gitter und Baken aufgestellt. Quelle: Jennifer Krebs

Um noch deutlicher zu kennzeichnen, wo der Marktbereich anfängt und wo er aufhört, hatte der städtische Bauhof am Sonnabend zum ersten Mal Gitter und Baken aufgestellt. Das soll jetzt immer der Fall sein. In Absprache mit den beiden Marktmeistern Kilp und Bernd Völkers werden zudem gut lesbare Schilder mit den Hygieneregeln an den Zugängen zum Wochenmarktbereich aufgehängt.

Ein erheblicher Aufwand

Die Stadt betreibe einen erheblichen Aufwand, um die Vorgaben zum Hygieneschutz wegen der Corona-Pandemie zu kontrollieren und durchzusetzen, sagt Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf. Grundlage all dieser Vorgaben sind das Infektionsschutzgesetz und eine Verordnung des Landes Niedersachsen. Zuständig für die Umsetzung ist das Gesundheitsamt der Region Hannover. Um flexibel reagieren zu können, wurde die Stadt um Amtshilfe gebeten.

Stichprobenartig überprüft das Ordnungsamt auch die Gaststätten und die Gewerbebetriebe. Bei Verstößen gegen die Hygieneauflagen, führe das Ordnungsamt auch Wiederholungskontrollen durch und spreche die Gewerbetreibenden direkt an, um Regelverstöße zum Schutze der Menschen abzubauen. 17 Ordnungswidrigkeiten gegen Gewerbetreibende musste die Stadt bisher einleiten. Alle Gewerbeuntersagungsverfahren konnten nach Einlassungen der Gewerbetreibenden eingestellt werden.

Von Jennifer Krebs