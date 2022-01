Barsinghausen

Die parteiunabhängige Bürgerinitiative „Omas gegen Rechts Hannover-Land“ ist am vergangenen Montag mit rund 25 Teilnehmern Mal zum Thie gezogen, um sich den sogenannten Spaziergängern entgegenzustellen. Es war bereits die dritte Aktion dieser Art, mit der sich die Gruppe für Zusammenhalt und gegen Verschwörungstheorien, Hass und Hetze einsetzten will. „Ein weiteres Anliegen ist ihnen, die mit den Corona-Maßnahmen Unzufriedenen darauf hinzuweisen, dass sie sich von Rechten, der AfD und sogar Reichsbürgern vereinnahmen lassen“, heißt es in einer Presseerklärung.

„Omas“ vermissen Distanzierung

An dem Stadtspaziergang am vergangenen Montag hatte demnach unter anderem der AfD-Landtagsabgeordnete Stephan Bothe als Ordner teilgenommen, wie er selbst auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Laut den „Omas gegen Rechts“ sei am Rathaus eine Rede gehalten worden, „die eindeutig dem durchaus gewaltbereiten Reichsbürger-Milieu zuzuordnen war“. Erschreckenderweise gebe es bisher noch keine klare Distanzierung der Menschen, die Kritik an den Corona-Maßnahmen äußerten, gegenüber den mit marschierenden Rechtsradikalen.

„Diese leugnen wissenschaftliche Erkenntnisse mit der klaren Zielsetzung die demokratischen Strukturen zu unterwandern. In Foren werden antisemitischen Anspielungen verbreitet. Rassistische Erklärungsmuster dienen der Ausgrenzung und Abwertung anderer Menschen, bis zur Androhung von Gewalt und Mord“, schreibt die Bürgerinitiative, deren Ortsgruppe sich im Oktober vergangenen Jahres in Barsinghausen gegründet hatte.

Erneute Gegen-Demo am kommenden Montag

Die „Omas gegen Rechts“ wollen daher auch am kommenden Montag, 10. Januar, wieder zur Gegendemo losziehen. „Wir wollen deutlich machen, dass unsere Demokratie gegen rechte Machenschaften aufsteht und standhaft ist, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt.“ Man hoffe auf viele weitere Unterstützerinnen und Unterstützer. Das Treffen am Thie beginnt um 18 Uhr.

Von Sarah Istrefaj