Barsinghausen

Mit einem Infostand war die Initiative „Omas gegen Rechts“ am Donnerstag während der Marktzeit auf dem Thie vertreten. Bei bestem Wetter informierte die im November vergangenen Jahres gegründete Gruppe über ihre Ziele. Zugleich zeigten sich die Veranstalterinnen solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und sammelten am blau-gelb dekorierten Tisch Spenden für die Ukraine-Hilfe der Stadt Barsinghausen. Dabei kam ein Betrag von 335 Euro zusammen, der bereits an die Stadtkasse übergeben worden ist. Wer Interesse an weiteren Aktivitäten der „Omas gegen Rechts“ hat, erhält Informationen nach einer E-Mail an ogr-hann-land@posteo.de sowie auf der Internetseite www.omasgegenrechts-nord.de.

Die Stadtsparkasse Barsinghausen hat zudem 5000 Euro für die Ukraine-Hilfe gespendet. „Wir sehen uns in der Pflicht, unseren Beitrag zu leisten, um das Leid in unserer Partnerstadt Kovel, soweit überhaupt möglich, zu lindern. Daher haben meine Vorstandskollegin Britta Sander und ich beschlossen, 5000 Euro auf das von der Stadt Barsinghausen eingerichtete Spendenkonto zu überweisen“, teilte Reinhard Meyer, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Barsinghausen, mit.

Von Sarah Istrefaj und Mirko Haendel