Das Thema Umweltschutz steht im Mittelpunkt eines Onlinetalks zwischen dem Barsinghäuser Bürgermeisterkandidaten Roland Zieseniß und Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (beide CDU). Am Donnerstag, 12. November, werden ab 18 Uhr Hintergründe zum sogenannten Niedersächsischen Weg erörtert und Fragen der Bürger beantwortet.

Der Niedersächsische Weg ist ein Zusammenschluss verschiedener Umweltorganisationen, Landwirte und des Landes Niedersachsen mit dem Ziel, Umweltschutz und Landwirtschaft in Einklang zu bringen.

So kann man sich anmelden

Für die Teilnahme am Onlinetalk ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist per E-Mail an roland.zieseniss@t-online.de bis Mittwoch, 11. November, möglich. Angemeldete Teilnehmer erhalten dann per E-Mail einen Link zum Onlinetalk.

