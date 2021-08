Eckerde

Bekannte Opern-Arien inmitten einer idyllischen Naturkulisse und vorgetragen von professionellen Nachwuchstalenten: Mit diesem Konzept gastiert die Veranstaltungsreihe „Oper auf dem Lande“ schon seit 2008 an verschiedenen Standorten in ganz Niedersachsen. Auf dem Rittergut Eckerde haben am Sonntag rund 170 Besucher eine sehnlich gewünschte Fortsetzung der Open-Air-Vorstellungen erlebt. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr hörte das Publikum Mozart-Arien.

Auf dem Programm standen Ausschnitte aus der Oper „Die Entführung aus dem Serail“ – vorgetragen von Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, begleitet von Instrumentalisten des Hannover-Festival-Orchesters unter der Leitung von Matthias Wegele.

Wetter lässt Open-Air-Auftritt zu

Die wichtigste Nachricht des Tages brachte aber zunächst der Gastgeber und Inhaber des Rittergutes, Dietrich von Heimburg, unmittelbar vor dem Beginn auf den Punkt: „Das Wetter spielt mit. Nach langer Abstinenz können wir endlich wieder einen lauschigen Nachmittag mit tollen Klängen erleben“, sagte von Heimburg in seiner Begrüßung. „Wir haben um 13 Uhr einen Blick auf das Wetter geworfen und entschieden, dass wir nicht im Stall, sondern draußen auftreten“, sagte auch Zuvor Max von Klitzing von der Stiftung Edelhof Ricklingen, die die Veranstaltungsreihe unterstützt und auch die Produktionsleitung innehat.

Die Produktionsleitung mit den Gastgebern: Max von Klitzing (von links) und Charlotte von Klitzing von der Edelhofstiftung, die einstige Initiatorin der Veranstaltungsreihe, Karin von Heimburg, sowie Dietrich und Claudia von Heimburg begrüßen das Publikum. Quelle: Ingo Rodriguez

Der große Vorteil eines Freiluftauftrittes: „In der Scheune hätten wegen der Corona-Auflagen nur 150 Besucher dabei sein können, aber draußen vor dem Gutshaus können wir nun noch zusätzliche Plätze anbieten und etwa 20 Tickets mehr an der Abendkasse verkaufen“, sagte von Klitzing. Die 150 sicher verfügbaren Eintrittskarten hatte die Stiftung schon Tage vor dem Auftritt komplett vergeben.

Die Stiftungsvertreter waren trotz der Corona-Auflagen froh, nach einem Jahr Zwangspause zumindest eine abgespeckte Aufführung anbieten zu können. „Wegen der Corona-Auflagen wären nicht genügend Proben für eine komplette Inszenierung möglich gewesen, deshalb haben wir uns für ein konzertantes Singspiel entschieden“, berichtete von Klitzing. Zudem sei es in diesem Jahr nur möglich gewesen, lediglich drei Vorführungen an zwei Spielorten zu planen. In den vergangenen Wochen hatten bereits rund 300 Besucher zwei Open-Air-Auftritte mit Mozart-Arien im Edelhofpark in Hannover-Ricklingen erlebt.

Spielstätte von Beginn an

Nun konnten in Eckerde noch einmal rund 170 Besucher den Abschluss der 13. Auflage der Oper auf dem Lande verfolgen. Das Rittergut in Eckerde gehörte von Anfang an zu den Spielstätten. Der Hintergrund: Die Mutter des Gastgebers, Karin von Heimburg, hatte das künstlerische Konzept einst mit Hans-Peter Lehmann, dem früheren Intendanten der Staatsoper Hannover, entwickelt.

Linus Hollitzer und Franziska Giesemann singen Mozart-Arien. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach einer instrumentalen Einführung war es der musikalische Leiter Wegele, der das Publikum zwischen den einzelnen Arien und Gesangsdarbietungen mit kleinen Ankündigungen durch das Programm und durch die ausgewählten Passagen der Mozart-Oper führte. Im Mittelpunkt standen aber die singenden Künstler: Franziska Giesemann, Lana Sophie Westendorf, Hee Jung Kang, Linus Hollitzer und Tobias Bialluch.

Bei den Gästen kam das Open-Air-Programm gut an. „Es ist toll, dass man alle Vorgänge unmittelbar mitbekommt, ohne strenges Opern-Protokoll“, sagte eine Besucherin. Sie war mit ihrem Mann und zwei Enkelkindern gekommen.

Nach einem rund 80-minütigen Auftritt zeigte sich die Gastgeberin Claudia von Heimburg am nächsten Tag auch erleichtert. Nur etwa 30 Minuten nach dem langen Abschlussbeifall des Publikums habe es in Eckerde begonnen zu regnen, berichtete sie.

Von Ingo Rodriguez