Barsinghausen

Der Orkan „Zeynep“ hat am Freitag und Sonnabend in Norddeutschland gewütet. Auch am Deister waren die Auswirkungen und daraus resultierenden Schäden deutlich zu spüren. Entsprechend war die Stadtfeuerwehr Barsinghausen mit ihren zahlreichen Ortsfeuerwehren in vielen Ortsteilen im Einsatz. Insgesamt gab es rund 30 Alarmierungen.

Feuerwehrleute haben einen Rettungsausstieg an der S-Bahn angebracht. Quelle: Ortsfeuerwehr Egestorf

S-Bahn kracht in umgestürzten Baum

Los ging es am Freitagnachmittag um 17.16 Uhr, als die Ortsfeuerwehr Egestorf ins Tiefental gerufen wurde. Auf Höhe der gleichnamigen Straße war die in Richtung Haste fahrende S-Bahn in einen umgestürzten Baum gekracht. Die Triebwagen waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Bahnübergang an der Nienstedter Straße musste gesperrt werden, weil die S-Bahn die Straße blockierte. Zur Evakuierung der Fahrgäste, von denen keiner verletzt wurde, kam eine aus Barsinghausen angeforderte Rettungsplattform zum Einsatz. Anschließend konnten die Fahrgäste sicher aussteigen. Sie wurden per Ersatzbus zu einem Umsteigepunkt gefahren.

Ein Hallendach in Groß Munzel hat einen Schaden davongetragen. Quelle: Rainer Dröse

Sturm zerstört zwei Hallendächer

Ebenfalls spektakulär verlief ein Einsatz für die Ortsfeuerwehr Groß Munzel. Sie wurde an die Straße Spielburg gerufen. Dort sollte der Sturm ein Hallendach abgedeckt haben. Am Einsatzort angekommen stellte sich die Lage für das Team um Einsatzleiter Carsten Gromball etwas komplizierter dar. Auf der östlichen Straßenseite waren Teile eines Hallendaches herabgefallen und lagen auf dem dortigen Gelände. Auf der westlichen Straßenseite hatten sich Dachteile einer zweiten Halle gelöst und waren auf die Straße geweht worden. Dabei wurde ein Zaun beschädigt. Die Einsatzkräfte sperrten diese, um sie von den Trümmerteilen zu befreien. Mit einem Trennschleifer löste die Feuerwehr Dachteile aus dem Zaun. Die zusätzlich alarmierte Drehleiter der Ortsfeuerwehr Barsinghausen konnte aufgrund der Sturmlage nicht zur Sicherung der Dächer eingesetzt werden. Stattdessen nutzte sie die Feuerwehr – nach Absprache mit der Polizei – zur Sperrung der Spielburg.

So wie hier mussten Feuerwehrleute viele Gefahrenstellen beseitigen. Quelle: Stadtfeuerwehr Barsinghausen

Zahlreiche Bäume liegen auf den Straßen

Ansonsten hatten die Feuerwehren der Stadt mit den sturmtypischen Einsatzlagen zu tun. Vielerorts waren Bäume auf Straßen gestürzt oder drohten, dorthin umzukippen. Sie mussten zerkleinert und entfernt werden. Auch Dachziegel, Bleche, Zäune oder sonstige Gegenstände fanden sich auf Straßen und Gehwegen wieder. Die Einsätze erstreckten sich auf nahezu das gesamte Stadtgebiet.

Obwohl sich die Wetterlagen am Sonnabend wieder weitgehend beruhigt hatte, mussten die Feuerwehren trotzdem noch weiteren Einsätzen ausrücken. So drohte in Bantorf der Mast eines Werbeschilds auf die Straße zu stürzen. In Großgoltern sorgte ein etwa 15 Meter hoher Baum an der Hauptstraße für eine ähnliche Gefahr. Anschließend konnte die Wehren allerorts zunächst wieder einrücken, teilte Henk Bison, Sprecher der Stadtfeuerwehr Barsinghausen, mit.

Von Stephan Hartung