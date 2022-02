Groß Munzel

Die Ortsdurchfahrt in Groß Munzel ist weiterhin gesperrt. Grund sind andauernde Sicherungsarbeiten an einer alten Halle der Zuckerfabrik. Dort hatte der Sturm am vergangenen Wochenende das Dach weggefegt. Eine Umleitung ist ab der Kreuzung Spielburg/Osterende zwar ausgeschildert. Trotzdem wissen offenbar viele Autofahrer nicht, wo sie nun langfahren sollen, wenn sie zur Autobahn oder zur Deponie wollen. Am Dienstag fuhren etliche Autos und auch Lastwagen über die Feldwege und irrten durch die Feldmark.

Teile des Hallendaches waren an dem Sturm-Wochenende auf die Straße, Nachbargrundstücke und auf die Recyclingfirma gegenüber geflogen. Die Straße wurde soweit möglich geräumt. In Absprache mit der Polizei wurde die L 392 am Sonntag trotzdem gesperrt. Es habe weiterhin die Gefahr bestanden, dass Dachelemente auf die Straße stürzen. Zudem sei es nicht klar gewesen, ob die Drehleiter der Feuerwehr wegen der Windböen ausgefahren werden kann. Aufgrund der Wetterlage begannen die Sicherungsarbeiten erst am Montag. Wie lange die Straßensperrung dauern wird, ist noch nicht abzusehen.

Von Jennifer Krebs