Im Barsinghäuser Stadtgebiet wird es nach der Kommunalwahl nun offenbar doch keine Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher für die 18 Ortsteile geben. Nachdem der Rat der Stadt im Dezember einstimmig die Einführung von Ortsvorstehern beschlossen hatte, rudern Verwaltung und Politik nun wieder zurück. Weil Ortsvorsteher ein in der Niedersächsischen Kommunalverfassung verankertes Vertretungsorgan sind, wäre deren Arbeit mit vielen formalen Regeln und erheblichem Betreuungsaufwand vonseiten der Stadtverwaltung verbunden. Statt Ortsvorstehern soll es nun lediglich sogenannte ehrenamtliche Vertreter in den Ortsteilen geben, die repräsentative Aufgaben vor Ort übernehmen können.

Formal muss der Rat den Beschluss zur Einführung von Ortsvorstehern offiziell revidieren. Darüber soll in der Sitzung des Gremiums am Donnerstag, 20. Mai, abgestimmt werden. Gleichzeitig soll der Auftrag an die Verwaltung ergehen, eine Satzung zur Einführung der ehrenamtlichen Vertreter auszuarbeiten.

Kommunen haben das Wahlrecht

In Barsinghausen gibt es im Gegensatz zu den meisten umliegenden Kommunen bisher weder Ortsräte als Interessenvertretung auf der untersten Ebene noch Ortsvorsteher. Die Kommunen in Niedersachsen können gemäß Kommunalverfassung selbst entscheiden, ob es diese Institutionen vor Ort geben soll oder nicht. Die Diskussion darüber war im vergangenen Jahr während des Bürgermeisterwahlkampfes aufgeflammt. Etliche Bürger aus kleineren Ortsteilen hatten sich für diese zusätzlichen Gremien ausgesprochen – unter anderem, weil längst nicht alle der 18 Barsinghäuser Ortsteile mit eigenen Mitgliedern im Barsinghäuser Rat vertreten sind.

Die Ratsfraktion der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) hatte die Einführung von Ortsvorstehern und die Änderung der städtischen Hauptsatzung daraufhin beantragt – und alle anderen Fraktionen hatten Anfang Dezember zugestimmt. Die Stadtverwaltung habe den Auftrag angenommen, die Rechtslage aufgearbeitet und die Ergebnisse in mehreren interfraktionellen Gesprächen mit der Politik gemeinsam erörtert, heißt es in der neuen Beschlussvorlage.

Hoher Aufwand befürchtet

Dabei habe sich gezeigt, dass die Einführung von Ortsvorstehern auf Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes „zu einem erheblichen Aufwand in der Verwaltung führen würde, der auch zu einer Verzögerung bei der Umsetzung von Maßnahmen führen kann“. Aus mehrheitlicher Sicht der Fraktionen sollten deshalb die örtlichen Vertreter „grundsätzlich nur repräsentative Aufgaben in Vertretung für die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister ausüben“.

Den „erheblichen Aufwand“ begründet die Stadtverwaltung mit den umfangreichen Rechten und Pflichten, die die Kommunalverfassung Ortsvorstehern zubilligt. Laut Gesetz gibt es ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht für Ortsvorsteher in allen wesentlichen Angelegenheiten, etwa bei der Aufstellung von Bau- und Flächennutzungsplänen, bei geplanten Investitionsvorhaben oder auch beim Kauf, Verkauf oder der Verpachtung von Grundvermögen in der jeweiligen Ortschaft.

Vorschlagsrecht schwer zu ermitteln

„Um die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher frühzeitig in diese Angelegenheiten einbinden zu können, müssten diese auch geschult werden und ihnen die Vorgänge mit einer gewissen Vorlaufzeit zur Anhörung zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in der neuen Beschlussvorlage. Je nach Größe des Ortsteils könnte dies zu einer Vielzahl von Anhörungen führen, die eine ehrenamtliche Person auch überfordern könnten, argumentiert die Verwaltung. Zudem müsste in der Verwaltung eine Anlaufstelle für die Ortsvorsteher geschaffen werden, damit Vorschläge und Auskunftsersuchen zentral angenommen, an die Fachämter weitergeleitet und zur Beantwortung wieder zurückgegeben werden könnten. Diese Anlaufstelle müsste auch für grundsätzliche Fragen zur Verfügung stehen.

Eine weitere Hürde für die Einführung ergibt sich laut Stadtverwaltung bei der Ermittlung des Vorschlagsrechts für die Ortsvorsteher, das der jeweils stärksten Partei oder Wählergruppe in den einzelnen Ortsteilen zustehen würde. Um diese exakt zu ermitteln, müssten künftig alle Briefwahlstimmen bei Kommunalwahlen exakt den einzelnen Ortsteilen zugeordnet, dorthin transportiert und ausgezählt werden, was die Stadt bisher so nicht handhabt.

Vertreter sollen auf Probleme hinweisen

Insgesamt ist das Fazit angesichts des drohenden Aufwands offenbar recht eindeutig ausgefallen: Die Fraktionen hatten sich mehrheitlich dafür entschieden, von der Einführung von Ortsvorstehern abzusehen, berichtet die Verwaltung. Stattdessen soll es nun die formal weit weniger legitimierten ehrenamtlichen Vertreterinnen oder Vertreter jeder Ortschaft geben, die repräsentative Aufgaben übernehmen und zudem „auf Probleme oder Missstände hinweisen“ sollen.

Von Andreas Kannegießer