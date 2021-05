Ostermunzel

Der Dorfgemeinschaftsverein hat die Trafostation vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Ostermunzel aufpeppen lassen. Denn die grauen Betonblöcke sind nur selten schön – vor allem, wenn sie alt sind und verdrecken. Graffiti-Künstler der Potsdamer Firma art-efx haben daraus nun einen einzigartigen Hingucker gemacht. Die Avacon hat die Aktion bezahlt. Seit 2010 lässt der Energieversorger Trafostationen künstlerisch besprühen. 

Ideen der Einwohner von Ostermunzel

Die Ideen, welche Bilder den Stromkasten zieren sollen, stammen von Einwohnern. Keine Frage also, dass sich auch der berühmte Gneis von Ostermunzel auf der Trafostation wiederfindet. Der 27,5 Tonnen schwere Steinbrocken, der als Naturdenkmal auf der Mühlenberg-Anhöhe steht, war im April 2015 aufwendig geborgen worden. Geologen schätzen das Alter des Findlings auf über eine Milliarde Jahre. Mit den Gletschern der Saale-Eiszeit ist er vor etwa 200.000 Jahren in die Region Hannover gelangt. Landwirt Hans-Heinrich Voges hatte ihn beim Pflügen auf seinem Acker entdeckt.

Der Koloss von Ostermunzel: Auch der Gneis ist aufgesprüht. Quelle: Jennifer Krebs

Die Trafostation sei wirklich toll geworden, findet der Vorsitzende des DGH-Vereins, Tim Voges (40). Drum herum wird noch neu gepflastert, was im Zuge der Straßenbauarbeiten mit erledigt werden soll. Bis etwa Mitte Juli, so Voges, werde die Dedenser Straße wegen der Sanierung noch gesperrt sein.

Ostermunzel wächst

Ansonsten bremst die Corona-Pandemie den jungen Dorfgemeinschaftsverein aus Ostermunzel momentan ziemlich aus. Etwa 60 Mitglieder gibt es zurzeit. Darunter sind inzwischen viele Familien, weswegen darüber nachgedacht werde, einen Familienbeitrag einzuführen, sagt der Vorsitzende. Das Dorf wachse. Im Südwinkel und an der Straße Am Saalfeld seien Häuser dazugekommen. Von Ostermunzel aus ist man mit dem eigenen Wagen schnell auf der Autobahn. Es gibt zudem eine direkte Busverbindung nach Hannover.

Einziger Verein im Dorf

Der Dorfgemeinschaftsverein ist der einzige Verein in dem 350-Einwohner-Ort und möchte Angebote für jeden und jede machen. Gründung war im Jahr 2017, nachdem die Feuerwehr mangels Freiwilliger aufgelöst wurde. Das Dorfgemeinschaftshaus war vorher das Feuerwehrhaus. Die Dorfgemeinschaft in Ostermunzel stünde für ein Miteinander, sagt der Vorsitzende. Der Verein möchte den Zusammenhalt im Ort fördern. „Wir achten darauf, wie wir als Dorfgemeinschaft gemeinsam miteinander umgehen“, sagt Voges. Sich gegenseitig zu helfen sei wichtig– gerade jetzt in der Corona-Krise.

Von Jennifer Krebs