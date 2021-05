Ostermunzel

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat gute Nachrichten für die Anlieger der Mittelstraße in Ostermunzel: Die Umgestaltung der gesamten Ortsdurchfahrt in Ost-West-Richtung ist nach rund einjähriger Bauzeit nahezu abgeschlossen. Am Montag, 10. Mai, wird die Mittelstraße früher als ursprünglich geplant wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Noch bis Juli gesperrt ist allerdings die Dedenser Straße, die von Ostermunzel aus in Richtung Norden nach Dedensen führt.

Das große Straßenbauprojekt in Ostermunzel wird gemeinsam von der Region Hannover und der Stadt Barsinghausen umgesetzt. Während die Region insbesondere für die Fahrbahnerneuerungen verantwortlich zeichnet, hat die Stadt im Zuge des Dorferneuerungsprogramms neue Gehwege anlegen und die Einmündung im Ortsmittelpunkt umgestalten lassen. Außerdem hat die Stadtverwaltung auch gleich noch Kanalbaumaßnahmen und die Erneuerung vieler Hausanschlüsse in Auftrag gegeben.

Mehr Raum für Fußgänger

Die Bauarbeiten im Zuge der Dorferneuerung werden vom Land Niedersachsen mit rund 73 Prozent großzügig gefördert, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Mit Abschluss der Bauarbeiten gibt es an der Ostermunzeler Ortsdurchfahrt deutlich mehr Platz für Fußgänger: Während die mit Römerpflaster gestalteten Gehwege deutlich verbreitert wurden, ist die Fahrbahn der Mittelstraße auf 6,50 Meter verengt worden. Der neu gestaltete Einmündungsbereich der Dedenser Straße in der Ortsmitte hat mit zwei Grüninseln beinahe Platzcharakter erhalten.

Darüber hinaus sind laut Stadtverwaltung von der Region Hannover am östlichen und westlichen Ortseingang Fahrbahnteiler als Überwege für Radfahrer gebaut worden. Neu ist auch die Ampel am Einmündungsbereich der Dedenser Straße, die den Kraftfahrzeugverkehr bremsen und die Sicherheit für Fußgänger verbessern soll.

Ersatzhaltestellen für Busse

Bis Ende Juni werden noch die Bushaltestellen entlang der Mittelstraße barrierefrei ausgebaut. Dazu muss nach Mitteilung der Stadt die Fahrbahn aber nur jeweils halbseitig gesperrt werden. Die Linienbusse halten in dieser Zeit an Ersatzhaltestellen. Die Umbaukosten der Haltestellen werden laut Stadtverwaltung zu 75 Prozent von der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) gefördert.

Die Neugestaltung der Dedenser Straße bildet den Abschluss des Bauprojekts. Auch dort werden die Regenwasserkanäle sowie anschließend die Fahrbahndecke erneuert. Auf beiden Straßenseiten wird der Gehweg mit Römerpflaster gestaltet. Auch am nördlichen Ortsrand wird zum Abschluss ein Fahrbahnteiler auf der Dedenser Straße angelegt, um die Autofahrer am Ortsrand wirksam abzubremsen. Diese Arbeiten sollen noch bis zum 31. Juli dauern. „Während dieser Zeit wird es für den öffentlichen Verkehr nicht möglich sein, die Dedenser Straße zu durchfahren oder öffentliche Stellflächen zu nutzen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Kindergarten Ostermunzel sei daher nur für Fußgänger zu erreichen. Autos müssten an der wieder freigegebenen Mittelstraße oder an der Straße Am Saalfeld parken.

Das städtische Tiefbauamt betont, dass die Anlieger der Dedenser Straße ihre Grundstücke soweit möglich auch während der Bauphase mit ihren Autos erreichen können. Notwendige Sperrungen im Bauablauf würden zwischen der ausführenden Baufirma und den Anliegern direkt abgesprochen. Die Müllabfuhr wird regulär möglich sein.

Von Andreas Kannegießer