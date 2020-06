Ostermunzel

Mit Beginn des zweiten Bauabschnitts zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Ostermunzel ist ab Mittwoch, 24. Juni, 12 Uhr, die Mittelstraße vom östlichen Ortseingang aus Richtung Lathwehren bis zur Einmündung Barrigser Weg für den Straßenverkehr gesperrt. Aus diesem Grund müssen die Regiobuslinie 570 und der Nachtliner N57 eine Umleitung fahren und können die Haltestellen an der Dedenser Straße sowie am Barrigser Weg nicht ansteuern. Als Ersatz dient die Haltestelle Barrigser Weg mit der Buslinie 534.

Sperrungen von und nach Ostermunzel

Wegen der Vorbereitungen für die nächste Sanierungsetappe gibt es zudem an dem Mittwoch voraussichtlich bis 12 Uhr kurzzeitige Sperrungen auf allen Straßen von und nach Ostermunzel. Die Buslinie 534 kann in diesem Zeitraum die Haltestellen Friedhof Groß Munzel, Barrigser Weg, Barrigsen und Buchenbrinkstraße in Stemmen nicht bedienen. Außerdem entfällt in Fahrtrichtung Barsinghausen die Haltestelle Osterende (Groß Munzel). Als Ersatz können Fahrgäste an der Haltstelle Osterende die Regiobuslinie 570 vor der Volksbank nutzen.

Anzeige

Die Haltestelle Am Zimmereiplatz in Stemmen wird in beide Fahrtrichtungen in die Wendeschleife gegenüber der regulären Haltestelle verlegt. Für die Ortschaft Barrigsen fährt ein Linientaxi als Busersatz. Auf der Regiobuslinie 570 entfallen in Ostermunzel die Haltestellen Dedenser Straße und Barrigser Weg sowie in Groß Munzel am Friedhof, Osterende, Schule und Auf dem Damm.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Frank Hermann