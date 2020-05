Ostermunzel

Die Ortschaft Ostermunzel wird für rund eineinhalb Jahre zur Großbaustelle. In dieser Woche haben die Bauarbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt – der Mittelstraße – begonnen. Die Straße ist bereits gesperrt. Und aus Richtung Groß Munzel dürfen nur noch Anlieger nach Ostermunzel hineinfahren.

Die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt ist ein Gemeinschaftsvorhaben der Region Hannover, der Stadt Barsinghausen und des Barsinghäuser Stadtentwässerungsbetriebes. Während die Region vor allem die Fahrbahndecke erneuern lässt, nutzt die Stadt die Gelegenheit, die Gehwege zu verbreitern und die Kreuzung im Ortsmittelpunkt umgestalten zu lassen. Die Stadtentwässerung verlegt einen neuen Regenwasserkanal im Untergrund der Mittelstraße und erneuert die Regenwasserhausanschlüsse.

Verkehrsinseln sollen Raser bremsen

Auch das seit langer Zeit beklagte Problem mit innerörtlichen Rasern soll gelöst werden: Dazu lässt die Region an allen drei Ortseingängen Verkehrsinseln anlegen, potenzielle Bleifüße auszubremesen. Außerdem sind die Fahrbahnteiler als Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer gedacht. Nach Mitteilung der Stadt Barsinghausen bildet der Bau dieser Verkehrsinseln die erste Phase der eng getakteten Arbeiten.

An allen drei Ostermunzeler Ortseingängen sollen künftig Verkehrsinseln die Autofahrer frühzeitig abbremsen. Quelle: Andreas Kannegießer

Nach den Worten von Stefan Recht vom städtischen Tiefbauamt werden die Bauarbeiten in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Am östlichen Ortsrand beginnt gleichzeitig auch die Erneuerung der Regenwasserkanäle, sodass die Mittelstraße dort auch für die Anlieger voll gesperrt werden muss. Am westlichen Ortsrand dagegen wird derzeit eine mobile Ampelanlage installiert, die eine einseitige Verkehrsführung im Bereich der Baustelle ermöglicht. So können auch Linienbusse Ostermunzel weiterhin anfahren.

In einer Anliegerinformation beziffert die Stadtverwaltung die Dauer der Arbeiten an den Fahrbahnteilern auf etwa sechs bis acht Wochen. Am nördlichen Rand könnte es etwa zwei Wochen länger dauern. Die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes an der Einmündung der Dedenser Straße soll nach dem aktuellen Bauablaufplan voraussichtlich im Juni beginnen.

Ortsmitte soll zum Treffpunkt werden

Die Ortsmitte erhält im Zuge der Arbeiten ein völlig neues Gesicht: Die Stadt lässt die Fahrbahn auf etwa vier Meter Breite verengen. Der jetzt schon breit, aber schmucklos angelegte Gehweg im Kreuzungsbereich wird zu einem kleinen Platz für Fußgänger mit Grünfläche, einem Baum und einer Bank aufgewertet. Im Norden von Ostermunzel wird außerdem der Einmündungsbereich der Straße Am Saalfeld in die Dedenser Straße attraktiver als bisher gestaltet.

Auch alle vier Bushaltestellen in Ostermunzel werden vollständig umgebaut und künftig barrierefrei sein. Die Gesamtkosten des Großprojekts beziffert die Stadtverwaltung auf rund 2,6 Millionen Euro. Ein großer Teil der Arbeiten wird mit Zuschüssen in Höhe von 73 Prozent der Baukosten aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen gefördert. Aus einem anderen Landesprogramm wird zudem der Umbau der Bushaltestellen gefördert.

Die Stadtverwaltung hat den Anliegern angekündigt, dass sich erhebliche Einschränkungen während der Bauzeit wohl nicht vermeiden lassen. Zugleich haben Stadt und Region aber direkte Ansprechpartner für Probleme benannt. „Häufig lassen sich Ärger und Verdruss durch ein persönliches Gespräch in höflichem Umgangston vermeiden“, appelliert die Verwaltung schon einmal vorsorglich.

Im Zuge der Bauarbeiten in Ostermunzel werden auch die Regenwasserkanäle unter der Mittelstraße erneuert. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer