Barsinghausen

Der Umbau der Osterstraße in der Barsinghäuser Innenstadt hinkt zwar hinter dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Weil aber die Bauarbeiten gut vorankommen, sehen die Verantwortlichen im städtischen Fachdienst Tiefbau derzeit keinen Anlass zur Klage über das Großprojekt. „Wir sind insgesamt ganz zufrieden mit dem Verlauf“, sagt Projektleiter Fabian Legros.

Die Bauarbeiten hatten im Juni begonnen. Ursprünglich hoffte die Stadtverwaltung, dass das Projekt in den ersten Wochen des neuen Jahres abgeschlossen werden kann. Verschiedene Probleme haben die Arbeiten aber verzögert, wie Legros und sein Kollege Stefan Recht berichten. Demnach waren es vor allem Versorgungsleitungen im Untergrund, die mehrfach zu Verdruss führten. Strom- und auch Telefonleitungen hätten tiefergelegt werden müssen, sagt Legros. „Damit war nicht zu rechnen.“ Weil der Leitungsbau von den jeweiligen Versorgungsunternehmen veranlasst werden musste, habe es Verzögerungen im Ablauf gegeben.

Der Umbau der Osterstraße soll voraussichtlich Anfang März abgeschlossen sein. Quelle: Andreas Kannegießer

Anlieger können Grundstücke erreichen

Die Ingenieure der Stadtverwaltung hoffen darauf, dass bis Ende Februar alle wesentlichen Arbeiten in der Osterstraße abgeschlossen sein werden. Bauleiter Geylani Adsiz von der beauftragten Tiefbaufirma bestätigt diese Einschätzung im wesentlichen. „Spätestens Mitte März sind wir hier weg“, sagt er – sofern es keinen strengen, lang anhaltenden Wintereinbruch gebe.

Über den Jahreswechsel ruhen die Arbeiten in der Osterstraße. Baustart im neuen Jahr ist am 13. Januar. Die Osterstraße bleibt bis zum Abschluss der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Allerdings können Anlieger und Besucher derzeit von beiden Zufahrtsseiten aus alle Grundstücke in der Straße erreichen.

Legros bestätigt, dass vor dem Haus Nummer 11 auf der Fahrbahnsüdseite die zweite öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge im Barsinghäuser Stadtgebiet installiert wird. Im oberen Teil der Osterstraße aus Richtung Fußgängerzone sind die Arbeiten an dem neuen, breiteren Gehweg und dem sogenannten Mehrzweckstreifen für parkende Fahrzeuge abgeschlossen. Ab Mitte Januar werden die restlichen Pflasterarbeiten im unteren Straßenabschnitt fortgesetzt.

Mehr Platz für Fußgänger

Im Zuge der Bauarbeiten wird die Fahrbahn insgesamt schmaler als bisher hergestellt, während Fußgänger deutlich mehr Platz haben werden. Die optisch deutlichste Veränderung wird es an der Einmündung der Osterstraße in die Siegfried-Lehmann-Straße geben: Im bisher weiträumigen Mündungsbereich wird die elf Meter breite Fahrbahn auf eine Breite von rund sieben Metern zurückgebaut. Im vergrößerten Seitenraum entsteht eine großzügige Pflanzinsel, in der künftig unter anderem ein größerer Baum stehen soll.

Stefan Recht (von links) und Fabian Legros vom städtischen Fachdienst Tiefbau sowie Bauleiter Geylani Adsiz begutachten die künftige Pflanzinsel nahe der Einmündung zur Siegfried-Lehmann-Straße. Quelle: Andreas Kannegießer

Bis unmittelbar vor Weihnachten waren die Bauarbeiter mit der Vorbereitung dieser Pflanzinsel beschäftigt. Die Insel ist mit sogenanntem Baumsubstrat vorbereitet worden, zudem hat das Tiefbauunternehmen bereits eine bis in 1,20 Meter Tiefe reichende, runde Kunststoffbarriere eingebaut. Diese soll verhindern, dass sich später die Baumwurzeln bis unter die angrenzenden Pflasterflächen ausbreiten können.

Nachdem Gehwege und Parkstreifen gepflastert und alle Bordsteine gesetzt sind, wird zum Abschluss der Bauarbeiten – voraussichtlich Ende Februar – die neue Fahrbahndecke hergestellt. Der alte Asphalt wird dazu abgefräst und die neue Decke in zwei Schichten aufgetragen. Dazu müsse die Straße dann auch für Anlieger komplett gesperrt werden, kündigt Legros an. „Etwa eine ganze Woche lang kann niemand durch“, ergänzt Bauleiter Adsiz. Die Anlieger sollen rechtzeitig darüber informiert werden, dass sie ihre Autos vorübergehend andernorts parken müssen, sofern diese weiterhin genutzt werden sollen.

Der Umbau der Osterstraße ist Teil der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 825.000 Euro muss die Stadt Barsinghausen deshalb nur rund ein Drittel selbst aufbringen. Der größere Teil der Summe wird über Zuschüsse von Bund und Land finanziert.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer