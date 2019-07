Mehr als 60 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren beteiligen sich in dieser Woche am 31. Sommercamp der Barsinghäuser Kunstschule Noa Noa auf dem Gelände der Jugendbildungsstätte in Meinsen. In sieben Workshops lassen die Jungen und Mädchen ihrer Fantasie freien Lauf.