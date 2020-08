Ursprünglich waren die Sporttage neben dem Freibad Goltern als Ersatz für das gestrichene Ferienprogramm in Corona-Zeiten geplant. Doch die vielen jungen Teilnehmer zeigen, wie groß der Bedarf an sportlich-kreativen Angeboten in den Sommerferien ist. Möglich ist das Camp nur dank der vielen Helfer.