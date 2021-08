Großgoltern

Ein bisschen mulmig scheint Luis zu sein. „Nach da oben hoch? Hoffentlich schaffe ich das“, sagt er. Natürlich schafft es der Siebenjährige. Er tastet sich vorsichtig mit Händen und Füßen an der Kletterwand empor und betätigt die Glocke. Sorge musste er ohnehin nicht haben: Er ist am Kletterseil gesichert, Björn Wende hält das Gegenstück in der Hand.

Es ist ein Bild mit Symbolik: Der Leiter des Amtes für Jugendpflege in der Barsinghäuser Verwaltung hat alles im Griff. Das gilt aber nicht nur für ihn als Leiter der Outdoorsporttage, sondern auch für sein gesamtes Team. „Die Betreuer leisten großartige Arbeit, und das alles mit einer hohen Motivation“, sagt Wende.

Ein Balanceakt: Betreuerin Anna Söffker hält Lene (7) oben. Quelle: Stephan Hartung

Vor allem die Motivation sei ihm wichtig, denn die rund 40 ehrenamtlichen jungen Menschen erhielten pro Woche nur eine kleine Aufwandsentschädigung, betont Wende. Hinzu kommen 15 hauptamtlich Tätige, die für den Ablauf in dem Camp Verantwortung tragen. „Aus dem Vorjahr ist vieles eingespielt“, sagt Wende, der sich daher kaum um Details kümmern muss. Die Anzahl der Betreuerinnen und Betreuer ermöglicht eine Einteilung von 15 bis 30 Kindern je Gruppe, pro Gruppe sind drei Betreuer im Einsatz.

Deutlich mehr Teilnehmer als im Vorjahr

Die Outdoorsportage finden wie im Vorjahr auf dem Gelände neben dem Freibad Goltern statt. Wie schon 2020 dauern die Sporttage die gesamten Ferien über an und sind ein Ersatz für das wegen der Corona-Pandemie abgesagte reguläre Sommerferienprogramm. Dem Interesse der Kinder, die zwischen sieben und zwölf Jahre alt sind, tut dies keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Der Ansturm war vor allem in den ersten zwei Wochen gewaltig, als pro Woche fast 200 Kinder auf der Anlage waren. In dieser Woche sind es mit rund 100 Jungen und Mädchen etwas weniger Teilnehmer.

Auf dem Gelände neben dem Freibad sind viele Zelte aufgebaut. Quelle: Stephan Hartung

Doch auch als das Gelände aus allen Nähten zu platzen drohte – echte Probleme gab es auch da nicht. „Die Masse verteilt sich gut. Uns hilft, dass wir das Freibad benutzen dürfen. Das ist für Kinder ja sowieso immer super“, sagt Wende. Außer dem Bad und der Kletterwand gibt es Spiel und Spaß in den Zelten, beim Kanu-Polo und beim Fußball. Zudem steht den Kindern in der nahe gelegenen DRK-Begegnungsstätte ein Kreativraum zur Verfügung und sie können sich zweimal pro Woche beim TSV Bantorf im Bogenschießen versuchen oder in der Ökostation am Müllerweg Pizza backen.

„Und es gab noch viel mehr Ideen“, berichtet Wende und nennt als Beispiel eine Zeltdisco mit Lichtanlage. „Aber die brauchen wir gar nicht.“ Die Kinder seien schon sehr gut ausgelastet – und daher ausgeglichen. „Das merkt man, weil es trotz dieser großen Gruppe kaum Konflikte gibt.“ Das größte Kompliment hat Wende vor einigen Tagen vernommen, als ein Kind von seinem Vater abgeholt wurde. Die Familie stand kurz vor Urlaubsantritt. „Der Vater wurde dann gefragt, ob denn wirklich der Urlaub sein müsse – oder nicht doch eine weitere Woche bei uns möglich sei“, sagt Wende und lacht.

Das weiträumige Gelände neben dem Freibad Goltern ist Schauplatz der Outdoorsporttage. Quelle: Stephan Hartung

Der junge Teilnehmer dürfte sich demnach schon jetzt auf das nächste Jahr freuen. Ob es dann aber wieder die Outdoorsporttage in der bisherigen Form geben wird, steht noch in den Sternen – und das liegt nicht nur daran, ob Corona wieder den regulären Ferienpass ermöglicht. Nach politischem Beschluss soll auf der großen Wiese das neue Feuerwehrhaus für die Ortsfeuerwehren Nordgoltern und Großgoltern entstehen.

Baubeginn ist voraussichtlich im ersten Quartal 2022. „Es wäre toll, wenn wir dann einen Teil vom Freibadgelände nutzen und dort unser Zeltdorf aufbauen könnten“, sagt Björn Wende.

Von Stephan Hartung