Barsinghausen Barsinghausen Barsinghäuser Parteien richten den Blick in die Zukunft Riesenfreude bei den Grünen, Entsetzen bei SPD und CDU: Die Gefühle bei den Verantwortlichen der Parteien am Deister könnten nach der Europawahl unterschiedlicher nicht sein

Mehr Interesse an Europa? Als der Wahlvorstand des Wahllokals 1 in der Wilhelm-Stedler-Schule am Sonntagabend die Urnen mit den Stimmzetteln ausleert, freuen sich die Helfer über die sprunghaft gestiegene Wahlbeteiligung. Quelle: Andreas Kannegießer