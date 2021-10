Barsinghausen

Statt lauter Motorgeräusche hört man nur ein leises Surren. Kein Qualm kommt aus dem Auspuffrohr, auch kein Dieselgestank: Martin Blume ist begeistert. Der Barsinghäuser leitet einen kleinen Partyservice. Seit Kurzem liefert der Koch seine Speisen in einem VW-T5-Transporter aus, der auf Elektrobetrieb umgerüstet wurde.

Er sei vermutlich der erste Betrieb in Barsinghausen, der sich einen Elektro-Transporter angeschafft hat, meint Blume. Die Rolle des Pioniers sei allerdings nicht wichtig. Entscheidend sei vielmehr, dass man nicht immer nur rede, sondern auch handele, betont Blume. „An erster Stelle steht natürlich das Umweltbewusstsein, doch an der Zapfsäule merkt man zurzeit recht deutlich, dass sich ein Elektrofahrzeug auch auf den Geldbeutel positiv auswirkt“, sagt der Barsinghäuser.

Keine Kolben, nix Vergaser - Blume setzt bei seinem Firmenfahrzeug ab sofort auf Strom. Quelle: Mirko Haendel

135 Kilometer Reichweite reichen

Blume hat seine beiden Firmenwagen mit Verbrennungsmotor in Zahlung gegeben und den neuen E-Transporter geleast. Die Reichweite von etwa 135 Kilometern bei vollem Akku reiche für seine Bedürfnisse vollkommen aus. „Klar, manche Handwerksbetriebe werden damit nicht hinkommen, aber ich bin ja fast nur in Barsinghausen und Umgebung unterwegs“, erklärt er und ergänzt: „Das Auto ist so leise – wirklich ein super-entspanntes Fahrgefühl.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demnächst wollen sich Blume und seine Frau auch für den privaten Bereich ein Elektroauto anschaffen, und über Fotovoltaik auf dem Dach denken sie ebenfalls nach. „Daher kann ich das Programm der Barsinghäuser Stadtwerke, in nächster Zeit zahlreiche E-Ladesäulen im Stadtgebiet aufzustellen und auch in das Photovoltaikgeschäft einzusteigen, nur gutheißen“, sagt Blume.

Von Mirko Haendel