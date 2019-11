Barsinghausen

Zum dritten Mal bietet der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen auf seiner Internetseite einen digitalen Adventskalender an. Jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember reicht ein Klick auf das jeweilige Kalendertürchen, um sich die Chance auf einen Überraschungsgewinn zu sichern. Geschäftsleute und Organisationen aus der Deisterstadt spendieren die 24 Geschenke, die allesamt unter dem Motto „Zuhause in Barsinghausen“ stehen.

Preise zu gewinnen

„Ob Gutscheine für eine Einfahrt in den Klosterstollen, die neuen Basche-Kartenspiele, Honig von Barsinghäuser Bienen oder der edle Barsinghausen-Ring – hinter den 24 Türchen des digitalen Adventskalenders stecken tolle Gewinne“, sagt Stadtmarketing-Managerin Meike Poutrain.

Auf der Internetseite www.unser-barsinghausen.de/event/digitaler-adventskalender/ werden die jeweiligen Tagestürchen ab Sonntag, 1. Dezember, um Mitternacht freigeschaltet – und bleiben dann 24 Stunden aktiv, bis sich am Folgetag ab Mitternacht die nächste digitale Kalendertür öffnen lässt. Alle Teilnahmebedingungen werden auf der Internetseite genau erklärt.

„Mit diesem digitalen Adventskalender schaffen ein besonderes Angebot für unsere Kunden, die auch in der virtuellen Welt unterwegs sind. Darüber hinaus bieten wir in Zusammenarbeit mit rund 20 Geschäften in der realen vorweihnachtlichen Welt unsere beliebte Adventslotterie an“, sagt Poutrain.

Zwei Verlosungen

Kunden erhalten Teilnahmelose für die Adventslotterie in den beteiligten Geschäften. Mehr als 11000 potenzielle Gewinnzettel stehen für die beiden Verlosungen am Sonnabend, 30. November, und am Sonnabend, 14. Dezember, jeweils ab 15 Uhr im Weihnachtsdorf zur Verfügung.

Zu den Hauptgewinnen an beiden Verlosungstagen gehören jeweils zehn Weihnachtsgänse. Außerdem stellen alle teilnehmenden Geschäfte, die Lose an ihre Kunden abgeben, weitere Gewinne im Wert von 50 Euro je Unternehmen zur Verfügung.

Lose zusätzlich kaufen

Wer seine Chancen auf einen Preis erhöhen will, kann an den beiden Verlosungssonnabenden am 30. November und am 14. Dezember zusätzlich Lose zum Preis von 1 Euro erwerben. Der Verkaufsstand öffnet an beiden Tagen um 14 Uhr im Weihnachtsdorf am Thie. Wer einen Preis gewinnen will, muss bei der Verlosung persönlich anwesend sein und das Los-Doppel mit der Gewinnzahl vorweisen.

Von Frank Hermann