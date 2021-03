Barsinghausen

Die evangelische Petrus-Kirchengemeinde aus der Nordstadt hat sich ein Logo als unverwechselbares Markenzeichen zugelegt: Eine segnende Christusfigur hinter dem symbolischen Netz des Menschenfischers Petrus. Künftig soll dieses Logo einen optischen Hinweis auf die Kirchengemeinde geben – zum Beispiel auf dem Gemeindebrief sowie auf offiziellen Schrieben oder auf Plakaten.

Das neue Logo der evangelischen Petrus-Kirchengemeinde: Die Christusfigur hinter dem symbolischen Netz des Menschenfischers Petrus. Quelle: Privat

Bereits seit dem Sommer 2019 hat sich eine sechsköpfige Gruppe mit der Entwicklung eines Petrus-Logos befasst. „Am Anfang stand das Gefühl: Wir brauchen Farben, die sich mit unserer Gemeinde verbinden. Ein Zeichen, das allen sofort sagt: Das ist die Petrusgemeinde“, erläutert Pastorin Kristin Köhler. Sie gehörte ebenso zur Vorbereitungsgruppe wie Beate Giesemann, Alfred Schön, Winfried Dannhauer und Grafikerin Petra Zimmermann.

Kanzel als Farbinspiration

Viele Ideen wurden besprochen und wieder verworfen. Bei der Farbgebung ließ sich die Gruppe von der Kanzel in der Petruskirche inspirieren – mit Türkis, Rot, Gelb und Blau. Für das Kreativteam stand fest: „Diese Farben gehören jetzt zu Petrus, die werden uns begegnen“, sagt Pastorin Köhler.

Auf der Suche nach Anregungen für die inhaltliche Gestaltung stießen die Ehrenamtlichen auf die segnende Christusfigur über dem Altar in der Petruskirche. In weiteren Arbeitsschritten stellte Petra Zimmermann verschiedene Skizzen vor. Diese Entwürfe zeigten Jesus, eingewoben und einbezogen in ein Netz des Menschenfischers Petrus. Aus diesen Entwürfen ging schließlich das neue Logo der Petrus-Kirchengemeinde hervor.

Pastorin Kristin Köhler sieht in dem Logo eine gelungene Verbindung von Namensgeber Petrus mit der Christusfigur über dem Kirchenaltar. Und mit der Idee von Menschenfischern, die Netze knüpfen und Beziehungen stiften.

Von Frank Hermann