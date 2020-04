Weil Gottesdienste wegen der Schutzbestimmungen in der Corona-Krise weiterhin nicht erlaubt sind, öffnet die Petruskirche am Langenäcker jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für stille Gebete. Allerdings dürfen sich nur zwei Personen gleichzeitig in der Kirche aufhalten, um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können.