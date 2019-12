Egestorf

Auf dem Weg hinauf zum Nienstedter Pass ziehen sie bereits viele Blicke auf sich: Motorradfahrer im Weihnachtsmannkostüm, das sieht man in Egestorf selten. Viele Biker haben sich in Schale geworfen für einen besonderen Anlass: Auf dem Parkplatz des Nienstedter Passes findet auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Heiligabend-Treffen der Motorradfahrer statt.

Um die Mittagszeit herum tummeln sich mehrere Hundert Biker auf dem Parkplatz und kommen miteinander ins Gespräch – oft geht es dabei auch um das gemeinsame Hobby: die Motorräder, die teilweise sogar mit kleinen Tannenbäumchen geschmückt sind oder andere weihnachtliche Dekorationen tragen. Die Atmosphäre unter den Teilnehmern ist wenige Stunden vor der Bescherung entspannt. Wer sich kennt, fällt sich zur Begrüßung in die Arme.

Motorrad-Treff zur Entschleunigung

„Wir kommen immer aus Schwarmstedt angereist. In Hannover gibt es auch solche Treffen, hier ist es aber schöner“, sagt Andrea Böttcher. Eine Stunde Fahrzeit hat sie mit Wolfgang Sturhahn und Achim Brinkmann auf sich genommen. Sturhahn gehört zu den Teilnehmern, die für rot-weiße, weihnachtliche Farbtupfer auf dem Parkplatz sorgen. „Es ist einfach immer nett hier. Man trifft manche Leute nach einem Jahr wieder und freut sich schon darauf.“

Das kann Wolfgang Meyer aus Hannover nur bestätigen. „Das ist hier wie bei einem Klassentreffen. Man verabschiedet sich von den Leuten, wünscht schöne Weihnachten und verabredet sich fürs nächste Jahr“, sagt er. Ein wenig, das gibt er zu, ist das Treffen auf dem Nienstedter Pass schon deswegen ein lieb gewonnener Termin, „weil ich dann dem Stress zu Hause entfliehen kann, dort ist mir das alles an Heiligabend zu hektisch“.

Viele Motorräder, teilweise weihnachtlich geschmückt, sind auf dem Passparkplatz zu sehen. Quelle: Stephan Hartung

Picknick an Heiligabend

Auf dem Parkplatz mitten im Deister ist das völlig anders. Ruhe und Entspannung – vorgelebt werden diese Gemütszustände von den Meerbikern Wunstorf. Sie sind zum fünften Mal hier, heute mit elf Maschinen und 16 Personen. Mitgebracht haben sie zudem ihr Picknick: Mettbrötchen mit Zwiebeln, Kekse sowie Getränke. Und die Kohle für den Grill ist bereits angezündet. „Man kennt viele Leute von früher, erzählt sich gern Anekdoten von damals“, sagt Ralf Blaue von den Meerbikern, die eine Interessengemeinschaft und kein Club sind. Schon die Anfahrt nach Egestorf verdeutlicht den familiären Charakter. „Wir treffen uns wie bei einer Sternfahrt alle in Wunstorf, und von dort geht es dann gemeinsam zum Nienstedter Pass“, erzählt Heinz Körber.

Sie reisen immer aus Schwarmstedt an: Wolfgang Sturhahn (von links), Andrea Böttcher und Achim Brinkmann. Quelle: Stephan Hartung

Am späten Mittag leert sich der Parkplatz dann allmählich. Denn was alle Biker eint: Sie haben nicht nur einen festen Termin an Heiligabend auf dem Parkplatz, sondern natürlich auch im weiteren Tagesverlauf: zu späterer Stunde daheim mit der Familie. Die Rückfahrt bei Tageslicht macht also Sinn – sogar aus einem doppelten Grund: „Für die Kinder ist das immer ganz toll, wenn sie uns mit unseren weihnachtlichen Verkleidungen und Dekorationen auf dem Motorrad sehen“, sagt Körber und verspricht: „Wir fahren auf dem Weg nach Wunstorf durch alle Ortschaften. Und auch ganz langsam.“

Von Stephan Hartung