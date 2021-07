Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen setzt beim laufenden städtebaulichen Sanierungsprogramm in der Nordstadt auf Bürgerbeteiligung. Die Kommune und das von der Stadt beauftragte Planungsbüro Forum wollen wissen, was sich die Bewohner des Siedlungsgebiets zwischen Goetheschule und Gänsefußweg in den nächsten Jahren noch für Veränderungen und Verbesserungen in ihrem Wohnumfeld wünschen. Bis zum 25. Juli haben Interessierte deshalb die Gelegenheit, an einer sogenannten Onlinepinnwand ihre Vorschläge und Anregungen zu hinterlassen.

Das städtebauliche Sanierungsprogramm in einem Teilbereich der Nordstadt läuft bereits seit 2009 und gilt längst als Erfolgsprojekt. Finanziert worden sind mit Geld aus dem Programm unter anderem der Bau des Stadtteilparks, eines Jugendtreffs, die Verlegung der Bahlsen-Werkszufahrt und die Schaffung eines Quartierstreffs. Zurzeit läuft der Umbau von Siedlungsstraßen in barrierearme, verkehrsberuhigte Bereiche. Die Stadt muss die einzelnen Vorhaben im Regelfall nur zu einem Drittel selbst finanzieren, der Rest fließt als Zuwendung von Bund und Land.

Experten planen weitere Projekte

Im vergangenen Jahr hatten die städtischen Gremien die Grundsatzentscheidung getroffen, dass das Sanierungsprogramm fortgesetzt werden soll, so lange das möglich ist. Allerdings ist dazu eine Neuausrichtung der Ziele notwendig, weil sich die Förderrichtlinien inzwischen verändert haben. Aus dem ursprünglichen Programm mit der Bezeichnung Soziale Stadt ist inzwischen das Programm Sozialer Zusammenhalt geworden.

Der Stadtteiltreff an der Goethestraße ist eines der Vorhaben, die im Zuge des städtebaulichen Sanierungsprogramms bereits realisiert worden sind. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Die Kommune hat die Bremer Büros Forum und „Plan-werkStadt“ damit beauftragt, den vorhandenen Sanierungsplan und Kostenrahmen fortzuschreiben, um neue Projekte zu ergänzen und die Bürgerbeteiligung zu organisieren. Anfang September wollen die Experten ihren Bericht fertig haben, der dann den Ratsgremien präsentiert werden soll.

Mehr Treffpunkte gewünscht

Wichtige Erkenntnisse und Stimmen vor Ort haben die Stadtplaner vor Ort bereits gesammelt, wie Felix Matthes vom Büro Forum am Donnerstagabend in der jüngsten Bauausschusssitzung berichtete. Das Sanierungsgebiet ist geprägt von Einfamilienhausbebauung in den Randbereichen und zahlreichen älteren Mehrfamilienhäusern von Wohnungsbaugesellschaften im Kernbereich. Nach Matthes’ Worten leben rund 2300 Menschen in dem Plangebiet, der Ausländeranteil ist mit 36,3 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt des Stadtgebiets (17,2 Prozent).

Die Stadtplaner haben bei ihren Befragungen in der Siedlung – mit Unterstützung einer Dolmetscherin – schon etliche Wünsche von Anwohnern notiert. Dazu gehören laut Matthes mehr Treffpunkte und überdachte Sitzgelegenheiten. Den Stadtteilpark würden die Befragten gern um weitere Nutzungsmöglichkeiten ergänzen. Genannt wurden eine Grillwiese, ein Fußball- und Basketball-Kleinfeld sowie Auslaufmöglichkeiten für Hunde.

Nachbartreff am Heinrich-Heine-Platz?

Die Experten selbst haben auch schon weitere Ideen entwickelt. Dazu gehört unter anderem die Gestaltung der weitläufigen, aber unbelebten Grünfläche am Heinrich-Heine-Platz zu einem ruhigen Nachbarschaftstreff für die ältere Generation.

Die Stadtverwaltung hat die Bürgerbeteiligung zur Sammlung weiterer Wünsche unter das Motto „Jetzt sind Sie gefragt“ gestellt. Weil Präsenzveranstaltungen im Zuge der Corona-Pandemie noch immer nicht möglich sind, haben Kommune und Planer das Beteiligungsverfahren ins Internet verlegt. Unter der Adresse padlet.com/buergerbeteiligungbarsinghausen ist die Online-Pinnwand freigeschaltet. Bis einschließlich Sonntag, 25. Juli, könnten sich Anwohner dort informieren, mitreden und mitgestalten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Kommune selbst will auf jeden Fall das laufende Programm zur Sanierung aller Wohnstraßen in dem Gebiet fortsetzen. Als Letztes solle die Goethestraße ausgebaut werden, sagte Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann während der Ausschusssitzung. Als Durchgangsstraße werde die Goethestraße aber eine Tempo-30-Zone bleiben und nicht in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt wie die übrigen Straßen, betonte Dettmann.

Auch die Goethestraße soll noch weitgehend barrierefrei und ohne Bordsteine umgestaltet werden. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Von Andreas Kannegießer