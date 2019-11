Barsinghausen

In dieser Woche wollen Politik und Verwaltung die Voraussetzungen dafür schaffen, um die Barsinghäuser Stadtwerke dauerhaft auf ein finanziell solides Fundament zu stellen. Die Konsolidierung des kommunalen Versorgungsunternehmens ist das zentrale Thema während der Sitzung des städtischen Finanzausschusses am Mittwoch, 13. November. Am Tag darauf, am 14. November, soll der Rat der Stadt in seiner Sitzung in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals die endgültigen Beschlüsse zum Thema fassen – darunter die Gewährung einer Liquiditätshilfe.

Die Barsinghäuser Stadtwerke werden seit Jahren von den Verlusten belastet, die der Betrieb des Deisterbades an der Einsteinstraße verursacht. Die Gewinne aus dem Verkauf von Wasser, Strom und Gas sowie Wärme reichen nicht aus, um die alljährlichen Fehlbeträge des Bades im höheren sechsstelligen Bereich zu kompensieren. In der Folge war das Eigenkapital der Stadtwerke beständig gesunken. Zuletzt lag diese betriebswirtschaftliche Kennzahl bei nur noch rund 16 Prozent. Das ist zu wenig, um ohne nachhaltige Unterstützung der Kommune kreditwürdig zu sein für die anstehenden Projekte. Eines davon ist der geplante Neubau des Eckerder Grundwasserwerks für rund zehn Millionen Euro.

Darlehen für positives Testat notwendig

Im Oktober hatte es einen offiziellen Hilferuf der Stadtwerke an ihre Mutter, die Stadt Barsinghausen, gegeben. In einem Schreiben an Bürgermeister Marc Lahmann hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Möller um die Gewährung eines Kreditrahmens zum freien Abruf in Höhe von bis zu zwei Millionen Euro ab Januar 2020 gebeten. „Wir benötigen kurzfristig eine belastbare Grundlage, auf der wir unsere Liquiditätsplanung für die nächsten 24 Monate aufbauen können“, heißt es in dem Brief. Das sei nötig, damit der Jahresabschlussprüfer „ein uneingeschränkt positives Prüfungsurteil fällen“ könne. Darüber hinaus wies Möller auf die „aktuell erforderliche, restriktive Ausgabepolitik“ der Stadtwerke hin, die „zu Friktionen“ führe. Im Klartext: Die Stadtwerke müssen sich derzeit bei Investitionen und Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz zurückhalten. War es lange Zeit üblich, dass parallel zu städtischen Straßenbauarbeiten gleichzeitig jahrzehntealte Kanäle im Untergrund erneuert oder saniert wurden, ist das derzeit nicht mehr in jedem Fall möglich.

Der gewünschte Kreditrahmen von zwei Millionen Euro könnte aus Sicht der Stadtwerke-Verantwortlichen zugleich „ein klares Signal“ bilden, um „gegenüber unserer Hausbank selbstbewusst auftreten zu können“. So werde die Inanspruchnahme des Kreditrahmens möglicherweise gar nicht zwingend erforderlich, heißt es in dem Schreiben.

Juristen prüfen geplante Liquiditätshilfe

Die Stadt hat eine Fachanwaltskanzlei damit beauftragt, die vorgesehene Liquiditätshilfe unter beihilferechtlichen Aspekten zu bewerten. Das Ergebnis fällt zwiespältig aus. Sofern die Stadtwerke als „Unternehmen in Schwierigkeiten“ einzuordnen seien, berge die Bereitstellung eines städtischen Darlehens zu marktüblichen Konditionen „das Risiko einer formell und materiell rechtswidrigen Beihilfe“, heißt es in dem Gutachten. Die Experten empfehlen als aus ihrer Sicht rechtssichersten Weg, das vorgesehene Millionendarlehen als Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfe unter Berufung auf die „Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten“ genehmigen zu lassen.

Die Barsinghäuser Politik will aber nicht nur kurzfristig drohende Liquiditätsprobleme der Stadtwerke lösen, sondern auch die Voraussetzungen für eine langfristig stabile wirtschaftliche Situation des Versorgers schaffen. Im Gespräch ist eine veränderte Gliederung der städtischen Tochtergesellschaften, um Gewinne auf der einen Seite und Verluste in anderen Bereichen besser miteinander verrechnen und so möglicherweise Steuern vermeiden zu können. Eine hannoversche Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatergesellschaft hat dazu verschiedene denkbare Möglichkeiten aufgezeigt. Eine davon ist, die städtischen Beteiligungen an den Netzgesellschaften für das Strom- und Gasnetz als Tochtergesellschaften in die Stadtwerke einzubringen. Beide Netzgesellschaften – die die Stadt gemeinsam mit der Avacon betreibt – schreiben jährliche Gewinne im sechsstelligen Bereich. Neben der Minimierung der Stadtwerke-Verluste könnte die Neugliederung der Gesellschaften auch zu erheblichen Steuerersparnissen für die Stadt Barsinghausen führen, wie die Experten vorrechnen.

