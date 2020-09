Barsinghausen

Das am Dienstagnachmittag bei einem Feuer stark beschädigte Einfamilienhaus an der Osterfeldstraße in Barsinghausen muss offenbar abgerissen werden. „Wir gehen von einem Totalschaden aus“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover am Mittwoch.

Schaden von 250.000 Euro

Sie beziffert den von den Brandermittlern der Polizei taxierten Schaden auf rund 250.000 Euro. Die Brandexperten der Polizei hatten noch am Dienstag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sind schnell fündig geworden. Demnach ist das Feuer wegen eines technischen Defekts in einem Schuppen hinter dem Garagenanbau des Gebäudes ausgebrochen. „Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden“, sagte die Polizeisprecherin.

Das Feuer hatte sich am Dienstag vom Schuppen aus an der Fassade des Fertighauses emporgefressen und sehr schnell auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen. Einsatzkräfte aus vier Ortsfeuerwehren hatten den Großbrand zwar binnen einer Stunde erfolgreich unter Kontrolle gebracht, allerdings war der Dachstuhl da schon fast vollständig zerstört. Größere Schäden im Erdgeschoss des Gebäudes hat offenbar das von oben durchtropfende Löschwasser verursacht. Der 89-jährige Hauseigentümer hatte sich vor den Flammen unverletzt in Sicherheit bringen können.

Von Andreas Kannegießer