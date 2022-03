Barsinghausen

In Barsinghausen ist ein 80-jähriger Senior seit Freitagnachmittag verschwunden. Nach Angaben der Polizei ist der Mann gesundheitlich wahrscheinlich nicht in der Verfassung, selbst zum Seniorenheim zurückzufinden. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Gesuchte im angrenzenden Deister aufhält.

Verschwunden: Die Polizei sucht nach Emanuele L. (80) aus Barsinghausen. Quelle: Polizei

Emanuele L. wurde zuletzt gegen 14.30 Uhr in einer Pflegeeinrichtung an der Schillerstraße in Barsinghausen gesehen. Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen allerdings erfolglos. Deshalb haben die Beamten jetzt ein Foto des 80-Jährigen veröffentlicht und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Vermisster trägt blauen Jogginganzug

Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat graues lichtes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug L. einen blauen Jogginganzug und eine blaue Mütze. Zeugen, die den Senior gesehen haben oder etwas zu seinem Aufenthaltsort sagen können, mögen sich bitte unter Telefon (05105) 52 31 15 bei der Polizei Barsinghausen melden.