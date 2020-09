Barsinghausen

Die Polizei Barsinghausen konnte am Sonntag eine Unfallflucht aufklären. Gegen 11.20 Uhr kam es im Bereich des Egestorfer Kirchweges zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Autofahrerin aus Stadthagen war mit ihrem grauen VW Polo Richtung Einsteinstraße gefahren. Ihr kam eine 38-jährige Barsinghäuserin in ihrem Ford entgegen, die in Richtung Knappschaftstraße unterwegs war.

An einer Fahrbahnverengung prallten die Außenspiegel der zwei Fahrzeuge gegeneinander. Die Polo-Fahrerin fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte sie jedoch nach einer Fahndung kurz darauf identifizieren. Gegen sie die 80-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro.

Von Lisa Malecha