Barsinghausen

Zweimal hat die Barsinghäuser Polizei in den vergangenen Tagen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die angetrunken am Steuer saßen. Am späten Freitagnachmittag fiel einer Polizeistreife ein VW Golf auf der Egestorfer Straße auf. Bei der Kontrolle des 59-jährigen Fahrers aus Barsinghausen stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein am sogenannten Alcomaten ausgeführter, gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,58 Promille.

Ebenfalls zu viel getrunken hatte ein 42-jähriger Mann aus Laatzen, den die Beamten am Sonnabend gegen 17.25 Uhr mit seinem Opel Vivaro auf der Berliner Straße in Barsinghausen kontrollierten. Auch hier lag der Promillewert beim Test über der zulässigen Grenze. In beiden Fällen untersagten die Beamten den Autofahrern die Weiterfahrt und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Männer ein.

Von Andreas Kannegießer