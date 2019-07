Bantorf

Die Polizei hat am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr einen Autofahrer an der Straße An der Windmühle kontrolliert. Die Beamten bemerkten, dass der 29-jährige polnische Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Daher führten sie vor Ort einen Schnelltest durch. Dieser fiel positiv auf Marihuana aus. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ordnungswidrigkeiten- verfahren wurde eingeleitet.

Von Lisa Malecha