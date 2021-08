Barsinghausen

Mit einer spektakulären Aktion haben Beamte des Polizeikommissariats Barsinghausen einen Mann festgenommen, der wegen dreier Haftbefehle gesucht worden war. Wegen unterschiedlicher Delikte sollte der Mann die Haft antreten oder 2100 Euro zahlen. Keine der beiden Alternativen war der Mann jedoch bislang gefolgt.

Als die Beamten am Freitagnachmittag die Wohnung des Mannes an der Straße Langenäcker überprüfen wollten, hörten sie, dass von innen die Haustür verschlossen wurde. Die Polizisten reagierten unmittelbar: Einem Beamten gelang es, ein Fenster zu öffnen, um ins Haus zu klettern. Der andere Polizist gelangte über ein Nachbargrundstück in den Garten des Mannes, wo dieser gerade im Begriff war, durch den Kellerausgang aus dem Haus zu flüchten. Stattdessen lief er dem Beamten direkt in die Arme und wurde festgenommen.

Der Gesuchte wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Hannover gebracht. Am folgenden Tag erschien die Schwester des Festgenommenen auf dem Revier. Sie zahlte den haftbefreienden Betrag und ermöglichte so die Aufhebung der Haftstrafe. Der Mann wurde noch am Sonnabend wieder aus der Haft entlassen.

Von Uwe Kranz