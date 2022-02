Barsinghausen

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Barsinghausen hat die Polizei zehn Cannabispflanzen, etwa 100 Gramm Marihuana und das Zubehör für eine Indoor-Cannabisplantage sichergestellt.

Aufgeflogen war der Besitzer der Drogen durch Zufall. Der 20-Jährige hatte am Sonntagmittag selbst die Polizei gerufen, weil es bei seinen Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus an der Hans-Böckler-Straße lautstarke Konflikte gegeben hatte. Die mit ihren Eltern in Streit geratenen Kinder würden sich bei ihm aufhalten, teilte der Mann der Polizei mit. Eine Funkstreifenbesatzung fuhr zu der Wohnung. Dort konnten die Einsatzkräfte die Kinder wieder den Eltern übergeben, nachdem sie den Streit geschlichtet hatten. Ein strafrechtlicher Hintergrund, so die Polizei, habe sich dabei nicht ergeben.

Polizei bemerkt Geruch von Cannabis

Die Beamten bemerkten aber in der Wohnung des 20-Jährigen den typischen Geruch von Cannabis. Da er und auch seine Freundin sich nicht mit der angekündigten Durchsuchung der Wohnung einverstanden zeigten, wurde beim Amtsgericht Hannover ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und umgehend auch erlassen.

In der Wohnung entdeckte die Polizei dann in einem Zimmer drei Anzuchtzelte mit insgesamt zehn Cannabispflanzen. Sichergestellt wurde zudem ein Zelt, in dem bereits einige weitere Pflanzen getrocknet wurden. Außerdem fanden die Beamten diverse Behälter, in denen sich konsumfertiges Marihuana befand.

Gegen den 20-Jährigen und seine gleichaltrige Partnerin wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus sowie des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Von Jennifer Krebs