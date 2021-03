Barsinghausen

Einen ganz besonderen Fahrgast hat eine Busfahrerin am Mittwochnachmittag durch die Barsinghäuser Kernstadt chauffiert: Ein offenbar ausgebüxter Hund – ein Golden Retriever – war ohne Herrchen oder Frauchen zunächst unbemerkt gegen 16.15 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in den Linienbus gelangt. Nach wenigen Stationen fiel das Tier dann der Fahrerin des Busses auf, und sie rief die Polizei zu Hilfe. Die Beamten kümmerten sich um den Hund, nahmen ihn aus dem Bus mit und gaben ihn schließlich in die Obhut des Barsinghäuser Tierschutzvereins. Denn noch haben sich die Besitzer des tierischen Ausreißers nicht gemeldet. Die Polizei bittet daher dringend um Hinweise unter Telefon (05105) 5230, um den Golden Retriever wieder in sein gewohntes Zuhause übergeben zu können.

Von Andreas Kannegießer