Bantorf

Einen Zufallsfund haben die Beamten der Barsinghäuser Polizei am Freitagnachmittag gemacht. Während einer Streifenfahrt fiel ihnen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Schortenbreite in Bantorf ein BMW auf, an dem die TÜV-Plakette gefälscht war. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs ergab sich, dass dieses bereits seit Jahren abgemeldet ist.

In dem angrenzenden Geschäft machten die Beamten den Halter und Fahrzeugführer ausfindig. Als sie die Person überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Bei der beabsichtigen Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und versuchte, die beiden Beamten zu schlagen und sich der Verhaftung zu entziehen. Die Polizisten mussten körperlichen Zwang anwenden, um den Mann festnehmen und zum Kommissariat bringen zu können. Dabei verletzten sich die Polizisten leicht.

Von Mirko Haendel