Barsinghausen

Gleich dreimal sind Autofahrer in den vergangenen Tagen nach Verkehrsunfällen im Barsinghäuser Stadtgebiet geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In zwei Fällen haben allerdings Zeugenhinweise dazu geführt, dass die Polizei die Unfallfahrer schnell ermitteln konnte.

22-Jährige fährt nach Unfall davon

Am Sonnabendvormittag gegen 10.30 Uhr hat eine junge Autofahrerin mit ihrem Peugeot an der Geibelstraße in Egestorf beim Rückwärtsfahren von einem Parkplatz einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Mégane angefahren. Die Frau fuhr dennoch weiter. Zeugen teilten der Polizei aber das Kennzeichen des Peugeot mit, sodass die Polizei eine 22-jährige Barsinghäuserin als Unfallfahrerin identifizieren konnte. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Strafverfahren ein.

Seniorin streift Ford beim Vorbeifahren

Ebenfalls aufgeklärt werden konnte eine Verkehrsunfallflucht, die am Sonnabendmittag gegen 12 Uhr an der Brinkstraße in Egestorf begangen worden ist. Dort hatte eine 81-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf in einer Rechtskurve einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Die Seniorin hielt nicht an, konnte aber ebenfalls aufgrund von Zeugenhinweisen gestellt werden. Auch gegen die 81-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weißer BMW beschädigt

Bereits in der Zeit von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, ist ein an der Straße Am goldenen Eck in Bantorf am Fahrbahnrand geparkter weißer 3er BMW von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Laut Polizei entstand an dem BMW ein Schaden an der Front. Die Polizei hofft auch in diesem Fall auf Zeugenhinweise. Das Polizeikommissariat ist telefonisch unter (05105) 5230 erreichbar.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer