Barsinghausen

Die Beamten eines Funkstreifenwagens kontrollierten am Freitag gegen 23.20 Uhr einen Transporter in der Waldenburger Straße. Im Verlauf der Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 28-jährigen Autofahrers wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Autofahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei den Führerschein und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Von Frank Hermann