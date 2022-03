Barsinghausen

Gleich mit mehreren Ordnungswidrigkeiten und Straftaten sind zwei Männer der Polizei am Sonnabend aufgefallen. Beide Männer trugen keine Helme, als sie gemeinsam auf einem Motoroller durch eine abgesperrte Baustelle am Egestorfer Kirchweg fuhren. Als die Beamten die Männer anhielten, stellten sie fest, dass am Roller zudem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Darüber hinaus bestätigte ein im Kommissariat durchgeführter Urinschnelltest beim Fahrer, der zudem keine Fahrerlaubnis hat, den Verdacht auf Drogenkonsum.

Die Beamten stellten den Roller sicher und leiteten entsprechende Straftats- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Von Mirko Haendel