Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Freitag an der Schwarzenknechtstraße in Barsinghausen einen geparkten BMW beschädigt. Anschließend ist er geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall in der Zeit von 15.45 Uhr bis 18.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 5. Als der Fahrzeugbesitzer am Abend zu seinem BMW zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am Radlauf vorne links. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es laut Polizei nicht. Die Ermittler schätzen den Schaden an dem Fahrzeug auf rund 1000 Euro.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 05) 52 30.

Von Andreas Kannegießer