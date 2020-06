Barsinghausen

Am Teichfeld ist ein Skoda Rapid von einem Unbekannten angefahren worden. Eine Anwohnerin hatte den Wagen am Freitagabend an der Straße abgestellt, am Sonnabendmorgen entdeckte sie die Kratzer am Stoßfänger. Die Schadenhöhe beträgt etwa 1300 Euro.

Langenäcker: Durch die Hecke gefahren

Ein weiterer Unfall mit anschließender Fahrerflucht ereignete sich in der Nacht zu Sonnabend um 2.35 Uhr im Langenäcker. Ein Fahrer fuhr mit seinem 5er BMW an der Einmündung zur Dahlienstraße erst durch eine Hecke fuhr und krachte dann mit einem Baum zusammen. Der Fahrer musste das kaputte Auto am Unfallort stehen lassen. Was er offenbar nicht bedachte: Über das Kennzeichen kann die Polizei den Halter herausfinden. Der BMW wurde sichergestellt.

Goethestraße : Audi vorne beschädigt

Auch in der Goethestraße beging ein Unbekannter Fahrerflucht. Der grüne Audi Avant, der an der vorderen linken Seite beschädigt wurde, parkte in Fahrtrichtung Rehrbrinkstraße. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Unfall muss zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, passiert sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen telefonisch unter (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

