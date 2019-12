Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung und die Polizei arbeiten an einem umfangreichen Sicherheitskonzept für die Deisterstadt. Darin sollen alle Informationen gebündelt werden, die für die Abwicklung größerer Veranstaltungen benötigt werden, wie der Leiter des Barsinghäuser Polizeikommissariats, Ludger Westermann, beim traditionellen Jahresabschlussgespräch mit der Stadtverwaltung berichtete. „Wir setzen uns demnächst an einen Tisch.“

Ein solches Sicherheitskonzept nach dem Vorbild der Landeshauptstadt Hannover ist nach Einschätzung der Verantwortlichen vor allem für das Barsinghäuser Stadtfest mit seinen Zehntausenden Besuchern von Bedeutung. „Wir haben schon sehr viele Bestandteile eines solchen Konzepts“, sagte Bürgermeister Marc Lahmann. So gebe es etwa Rettungswegepläne und Fluchtwegverzeichnisse, aber auch Vorbereitungen für die Arbeit lokaler Krisenstäbe. Alle vorhandenen Fakten würden nun zusammengetragen, sagte Lahmann. „Und dann wollen wir sehen, was noch fehlt.“ Es gelte, die einzelnen Informationen noch mehr zu verzahnen, ergänzte Westermann.

Lob für enge Kooperation

Das Sicherheitskonzept ist eines der Vorhaben, die der Barsinghäuser Kommissariatsleiter nach seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr vorangetrieben hat. „Ich kann manchmal ziemlich nervig sein“, bekannte Westermann mit einem Schmunzeln. „Aber am Ende zählt das Ergebnis.“ Bei den Verantwortlichen im Rathaus kommt die energische, mitunter fordernde Art des neuen Polizeichefs positiv an. „Wir haben einen sehr guten Beamten nach Barsinghausen bekommen“, lobte Lahmann und hob die vertrauensvolle und enge Kooperation mit dem Barsinghäuser Kommissariat hervor. „Wir haben eine neue Qualität der Zusammenarbeit erreicht“, ergänzte der Erste Stadtrat Thomas Wolf und wies besonders auf den Bereich der Präventionsarbeit hin.

Westermann, der aus Laatzen an den Deister gewechselt war, ist dabei, seine Ortskenntnisse über seinen neuen Verantwortungsbereich zu vervollkommnen. „Ich bin ortsfremd in Barsinghausen und auch neu in der Polizeiinspektion Garbsen“, erläuterte der Erste Kriminalhauptkommissar im Gespräch mit der Verwaltungsführung. Mit vielen Abläufen habe er sich zunächst vertraut machen müssen.

Die Kontakte zwischen Politik und Verwaltung auf der einen und der Barsinghäuser Polizei auf der anderen Seite sind zuletzt noch ausgebaut worden. So haben Vertreter des Kommissariats den Ratsfraktionen in vertraulicher Runde aktuelle Statistiken erläutert. Einen monatlichen Austausch pflegt die Stadtverwaltung auch mit dem Kontaktbeamten des Barsinghäuser Kommissariats.

Polizei lehnt Verkehrsspiegel ab

Bei Sachfragen gibt es mitunter auch unterschiedliche Einschätzungen von Polizei und Stadtverwaltung. So lehnt etwa das Polizeikommissariat die von der Verwaltung gewünschten Verkehrsspiegel an den Einmündungen der Winkelstraße und der Nienstedter Straße in die Wennigser Straße in Egestorf aus Sicherheitsgründen ab. „Das ist aber eigentlich eine Ausnahme, dass wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen“, betonte Lahmann.

Zahl der Einbrüche zieht an

Aktuelle Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung am Deister konnte die Polizeiführung beim Treffen im Rathaus noch nicht präsentieren. Westermann und der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Joachim Eickmeyer, wiesen allerdings auf die steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen seit Beginn der dunklen Jahreszeit hin. „Es zieht wieder an“, sagte Westermann. Bei der Aufklärung und auch Vorbeugung von Einbruchsdelikten sei die Polizei auf Hinweise von Anliegern angewiesen. Wer verdächtige Personen in Wohngebieten beobachte, sollte dies der Polizei mitteilen, empfahl Westermann.

Mehr als 100 Diebstähle von Friedhöfen

Einen Arbeitsschwerpunkt für die Barsinghäuser Polizeiermittler bildete in den vergangenen Monaten die große Zahl von Diebstählen von Friedhöfen im Barsinghäuser Stadtgebiet. In den weitaus meisten Fällen sind Vasen und anderer Grabschmuck aus Bronze, Kupfer oder Messing gestohlen worden. „Wir haben in diesem Jahr schon deutlich über 100 Taten registriert“, sagte Eickmeyer. Bisher tappt die Polizei bei den Tatmotiven noch im Dunkeln. „Wir wissen nicht, was der Hintergrund ist“, sagte Eickmeyer. Es könne um den eher geringen Wert des Metalls gehen, erläuterte der Kriminalhauptkommissar. Möglich sei aber auch, dass die erbeuteten Gegenstände auf Flohmärkten weiterverkauft würden. Auch hier könne am ehesten besondere Aufmerksamkeit der Friedhofsbesucher helfen, sagte Westermann. Ähnliche Diebstahlserien seien auch in anderen Kommunen registriert worden.

