Barsinghausen

Die Barsinghäuser Polizei warnt vor Taschendieben, die in den vergangenen Tagen in zwei Supermärkten versucht haben, Kunden zu bestehlen. Ob es sich um ein und dasselbe Duo aus Mann und Frau handelt, ist derzeit noch unklar. Am vergangenen Donnerstag wollten nach Angaben einer 78-jährigen Kundin des Aldi-Marktes an der Straße Reihekamp ein Mann und eine Frau die Handtasche der Seniorin stehlen, die diese während ihres Einkaufes an einem Haken ihres Einkaufwagens aufgehängt hatte.

78-Jährige bemerkt Trick rechtzeitig

Die mutmaßliche Täterin, die von der 78-Jährigen auf ein Alter von etwa 20 Jahre geschätzt wird, sprach die Barsinghäuserin in gebrochenem Deutsch an und bat die Kundin, ihr nähere Informationen zu einigen Angebotsartikeln zu geben. Die ältere Frau war somit kurzzeitig abgelenkt und achtete einen kurzem Moment nicht auf Einkaufswagen und Handtasche. Dies wollte offenbar der zweite mutmaßliche Täter ausnutzen und die Handtasche entwenden.

Die 78-Jährige bemerkte dessen Ansinnen jedoch noch rechtzeitig und legte ihre Hand schützend über den Einkaufswagen, sodass der Mann die Tasche nicht entwenden konnte. Der Unbekannte sah von seinem Vorhaben sofort ab und lief in Richtung des Ausgangs davon. Die junge Frau folgte dem Flüchtenden. Beiden gelang es, den Supermarkt laufend durch die sich in dem Moment öffnenden Tür zu verlassen. Ob sich die Tür in diesem Moment nur zufällig öffnete oder diese durch eine vor dem Geschäft wartende dritte Person geöffnet wurde, konnte die Polizei bisher noch nicht ermitteln.

Mitarbeiter folgt den Flüchtenden

Ein Angestellter des Marktes, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, konnte den beiden Flüchtenden noch kurz folgen, musste die Verfolgung jedoch abbrechen, als das Duo in einen hellen Pkw sprang – vermutlich ein Ford Focus – und davonfuhr. An dem Fahrzeug war ein Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben „KLE“ für den Kreis Kleve befestigt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Täterin hat einen dunklen Teint, lange schwarze Haare und war mit einer rosafarbenen Leggins sowie einem hellen Oberteil bekleidet. Ihr Begleiter wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, ist circa 1,65 Meter groß und hat ebenfalls einen dunklen Teint. Er trug nach Angaben der Beamten eine dunkle Jeans sowie eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Mütze.

Duo auch in zweitem Markt auf Diebestour?

Die Polizei vermutet, dass das Duo womöglich auch mit einem Vorfall in Verbindung steht, der sich nur kurz zuvor im Lidl-Markt an der Steinklippenstraße ereignet hatte. Hier fielen einer Kundin ebenfalls ein Mann und eine Frau auf, die sich laut Zeugin älteren Kunden in auffälliger Weise genähert und ihr Augenmerk offenbar auf deren Einkaufstaschen gerichtet hätten.

Ob das Duo im Lidl-Markt einen Diebstahl begehen konnte, ist der Polizei Barsinghausen bisher nicht bekannt. Die Polizei bittet diese Zeugin und andere Personen, die von den Vorfällen womöglich etwas mitbekommen hatten, sich unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Mirko Haendel