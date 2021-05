Barsinghausen

In der Goethestraße in Barsinghausen hat es in der Nacht zu Sonnabend, 22. Mai, einen Großeinsatz der Polizei gegeben, bei dem mehrere Polizisten verletzt wurden. Neben zwei Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats aus Barsinghausen waren noch sechs weitere Streifen aus Ronnenberg, Wunstorf, Springe, Garbsen und auch der Autobahnpolizei im Einsatz, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Vorausgegangen war am Sonnabend gegen 2.30 Uhr der Wurf einer Kunststoffflasche, die bislang unbekannte Täter gegen ein Fenster eines 46-jährigen Mannes aus der Goethestraße geschmissen hatten. Das Fenster blieb heile, allerdings kam es auf der Straße zum Streit. Die Wohnungsinhaber wurden durch ein oder mehrere Personen angeschrien und lautstark beleidigt.

Der Hintergrund der Streitigkeiten ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass sie mit einem Mitglied der dort wohnenden Familie zusammenhängen.

Polizei sucht Zeugen im Auto

Wenige Minuten später traf der erste Streifenwagen ein und stellte auf der Straße eine Gruppe von fünf, zum Teil amtsbekannten Männern im Alter von 20 bis 24 Jahren aus Barsinghausen fest. Noch bevor ein 21-Jähriger die Polizei bemerkte, schlug er mit der Faust gegen ein Auto, das in Richtung Rehrbrinkstraße fuhr. Der Fahrer dieses Wagens wird als Zeuge gesucht und dringend gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Als der 21-Jährige von den Beamten angesprochen wurde, reagierte er aggressiv und pöbelte die Beamten gemeinsam mit einem gleichaltrigen Kumpanen an. Die anderen drei Männer blieben auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen und filmten das Ganze mit ihren Handys.

Platzverweis und Beleidigung

Neben den bereits festgestellten Straftaten wurden auch Corona-Verstöße begangen, da sich die Gruppe ausnahmslos aus getrennten Haushalten zusammensetzte. Die Polizei nahm die Personalien auf und erteilte Platzverweise. Die Beamten wurden dabei mehrfach beleidigt. Die Männer wehrten sich gegen die Platzverweise und traten und schlugen teilweise zu.

Drei Beamte aus den Kommissariaten Ronnenberg, Garbsen und Barsinghausen wurden leicht verletzt, sie waren jedoch weiterhin dienstfähig.

Handys beschlagnahmt

Drei der Beschuldigten wurden in der Nacht in Gewahrsam genommen. Ihnen wurde im Barsinghäuser Kommissariat eine Blutprobe auf Drogen und Alkohol entnommen. Zwei Handys wurden als Beweismittel für die unrechtmäßig gefertigten Videoaufnahmen des Einsatzgeschehens beschlagnahmt.

Von Jennifer Krebs