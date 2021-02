Hohenbostel

Dirk Börgmann, der an der Straße Vogelbrink in Hohenbostel wohnt, hat langsam kein Verständnis mehr dafür. „Am 4. Februar hat meine Schwägerin in Bielefeld einen Brief an uns losgeschickt. Der ist immer noch nicht da“, sagt er. Auch DVDs, die er bestellt habe, kämen nicht an. So langsam, findet Börgmann, müsste die Post die Rückstände doch aufgeholt haben, die sich durch das Schneechaos aufgetürmt hatten.

Die Briefzustellung sei durch Schnee und Eis noch immer beeinträchtigt, vor allem in solchen bergigen Barsinghäuser Ortsteilen wie Hohenbostel, sagt Postsprecher Jens-Uwe Hogardt. „Aber die Kollegen tun alles, damit sich das ändert.“ Auf solche Zustände wie vergangene Woche mit einem halben Meter Schnee könne man sich nicht vorbereiten. Post-Lastwagen hätten stundenlang auf dem Weg von Süden nach Norden auf der Autobahn festgesteckt.

In den kommenden Tagen werde sich mit dem Tauwetter der Betrieb nach und nach normalisieren. „Alle Bezirke sind wieder besetzt“, sagt Hogardt.

Von Jennifer Krebs