Barsinghausen

Die Wiederöffnung der Postbankfiliale an der Poststraße in Barsinghausen verzögert sich wegen noch nicht abgeschlossener Reparaturarbeiten ein weiteres Mal. Nach Mitteilung der Postbank wird die Filiale, in der auch alle Postdienstleistungen angeboten werden, erst frühestens in der nächsten Woche wieder für den Kundenbetrieb geöffnet. Die Filiale war am 7. Juli von einer folgenreichen Überspannung im Stromleitungsnetz des Gebäudes betroffen und ist seitdem geschlossen. Kassensysteme, IT-Geräte, Automaten und sogar die automatische Zugangstür waren ausgefallen und müssen überwiegend ersetzt werden. 

Es gebe weiterhin Schwierigkeiten bei der Beschaffung der notwendigen Ersatzteile und auch Verzögerungen bei den Instandsetzungsarbeiten durch die beauftragten Dienstleister, teilt Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier mit. So gebe es beispielsweise noch Probleme mit der Beleuchtung des Kundenraums und auch mit der Tür. „Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Filiale schnellstmöglich wieder wie gewohnt öffnen kann“, sagt der Sprecher. Das Unternehmen gehe aktuell davon aus, „dass es in der kommenden Woche soweit sein wird“.

Von Andreas Kannegießer